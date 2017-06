Festnahme nach Auseinandersetzung mit Körperverletzung

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der 35-Jährige und ein ihm nicht bekannter 26-jähriger Mann auf dem Weg zum Bahnhof in einen verbalen Streit gerieten. In der Folge versetzte der 26-Jährige seinem Kontrahenten unvermittelt einen Faustschlag an den Kopf, worauf dieser auf dem Boden aufschlug. Das Opfer musste durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in das Kantonsspital Baselland eingewiesen werden.

Der noch vor Ort befindliche mutmassliche 26-jährige erheblich alkoholisierte Täter wurde festgenommen.