Festnahme nach Körperverletzung am Blumenrain

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der 27-Jährige zusammen mit einem Kollegen auf dem Trottoir unterwegs war, als die Frau, welche in Begleitung einer anderen Frau war, ihr Fahrzeug, einen Range Rover, auf den Gehsteig lenkte. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem 27-Jährigen, in deren Folge sein Bein verletzt wurde. Anschliessend fuhr die Frau in unbekannte Richtung davon. Das Opfer wurde nicht schwer verletzt und begab sich in die Notfallstation. Offensichtlich kam es zwischen der Lenkerin des Fahrzeuges und dem 27-Jährigen zuvor zu einer Auseinandersetzung beim Eingang des Storchen Parking. Der Tathergang ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Bei der Festgenommenen handelt es sich um eine 28-jährige Türkin.