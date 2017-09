Festnahme nach Sexualdelikt in der Elisabethenstrase

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass sich die Frau auf dem Weg nach Hause befand. Als sie die Elisabethenanlage durchquerte, bemerkte sie einen Unbekannten, welcher ihr folgte. Dieser bog dann in eine Seitenstrasse ab. Kurze Zeit später wurde sie in der Elisabethenstrasse von dem Unbekannten von hinten angegriffen und sexuell genötigt. Aufgrund der Hilferufe der Frau eilten mehrere Passanten hinzu, sodass der Täter von ihr abliess. Passanten folgten dem Mann, welcher in Richtung Bahnhof SBB lief, und alarmierten die Polizei. Dank ihrer Hilfe konnte wenig später eine Patrouille der Polizei den mutmasslichen Täter festnehmen.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 31-jährigen Franzosen. Personen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.