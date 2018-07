Festnahmen nach Körperverletzung an der Wasserstrasse

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein 59- jähriger Anwohner sein Fahrzeug korrekt in einem Parkfeld abgestellt hatte. Eine Wegfahrt war jedoch später nicht möglich, weil ihm ein anderes Auto das Ausparken verunmöglichte. Der 59- Jährige wollte die Situation mit seinem Smartphone festhalten und die Polizei verständigen. Plötzlich erschienen der Lenker des Autos und zwei weitere Männer. In der Folge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Anschliessend griffen die drei Männer den 59-Jährigen an. Dessen Kinder hörten ein Geschrei und eilten ihrem Vater zu Hilfe. Kurze Zeit später war die Polizei vor Ort und konnte die mutmasslichen Angreifer, drei Kosovaren im Alter von 38 und 21 Jahren, festnehmen.

Der 59-Jährige sowie sein 28-jähriger Sohn wurden verletzt und mussten durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen werden. Zwei der Festgenommenen mussten ambulante ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.