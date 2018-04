Festnahmen nach gewalttätiger Auseinandersetzung in der Steinentorstrasse

Skirennen am Spalenberg und andere Aprilscherze, die keine waren

Erinnern Sie sich an das Skirennen am Spalenberg? Der legendäre 1. April-Scherz des damals jungen Lokalradios «Radio Basilisk» sorgte schweizweit für Furore. Denn die Philosophie war, dass die Aprilscherze gar keine Scherze waren. Wir erinnern an drei Scherze, die Basel damals bewegten.