Fiese Erreger in Basel: Grippe nimmt nochmals einen Anlauf

Der Jahresanfang war heftig. Ob im Büro, in der Schule, wo auch immer: Alle lagen mit Grippe flach. Ende Dezember und Anfang Januar erreichte die Epidemie ihren Höhepunkt. Im Vergleich zu den Vorjahren deutlich früher und auch deutlich stärker. Das lag auch am Wetter: Lange, kalte und trockene Phasen schmeicheln den Erregern, die sich in wörtlicher Windeseile verbreiten.

In Südbaden schlägt der Käfer jetzt erst recht zu. Krankenhäuser nehmen dort aufgrund fehlender Betten zum Teil keine Patienten mehr auf. Einen Termin beim Hausarzt zu erhalten, ist inzwischen Glücksache, es gibt Todesfälle, betroffen sind fast ausschliesslich Patienten über 60 Jahren. Auch die Deutschen berichten: Es ist eine besonders heftige Grippewelle, so stark wie seit Jahren nicht mehr.

Grippe: Das Nachtreten in der Region

Seit Mitte Januar gehen die Krankheitsfälle wieder zurück, aber vorbei ist es noch nicht. Die Grippe nimmt nochmals einen Anlauf. Sie greift allerdings in Basel nicht mehr so heftig um sich wie zu Beginn der Saison. Im Basler Unispital nahmen die bestätigten Grippefälle bis vor zwei Wochen ab. Die Klinik war zur intensivsten Zeit der diesjährigen Grippewelle stark ausgelastet. Wie die vom Spital zur Verfügung gestellte Grafik zeigt, war das Volumen an bestätigten Grippeerkrankungen 2017 fast doppelt so gross wie vor zwei Jahren, als die Grippe ebenfalls heftig um sich gegriffen hatte.

©Grafik Universitätsspital Basel-Stadt

Allerdings könnten die Erreger noch den Nachbrenner zünden, denn vergangene Woche wurden wieder mehr Grippeerkrankungen im Unispital erfasst. Wirklich gefährlich werde es hier aber kaum mehr, wie Unispital-Sprecher Martin Jordan sagt. Er würde höchstens von einer «Mini-Miniwelle» sprechen – wenn überhaupt. Das ist gleich nach der Grenze zu unserem nördlichen Nachbar ganz anders.

Im nationalen Wochenbericht zur saisonalen Grippe des Bundesamts für Gesundheit zeigt sich bisher mur ein kleines Nachtreten der diesjährigen Epidemie. Die wöchentlichen Konsultationen aufgrund grippeähnlicher Erkrankungen nahmen vergangene Woche jedoch wieder leicht zu. Allerdings trat dieses Phänomen auch vergangenes Jahr schon auf; mit einem zweiten Ausbruch von gleicher Heftigkeit wird noch nicht zu gerechnet.

Anzahl wöchentliche Konsultationen aufgrund Grippeähnlicher Erkrankungen, hochgerechnet auf 100 000 Einwohner (Stand 7.2.17). ©Grafik Bundesamt für Gesundheit

Der Norden ist später dran als wir

Aufpassen mit Grippe: Schild im Unispital Basel. ©B.Heeb

«Grippeähnliche Erkrankungen kommen aktuell schweizweit und auch in der Region Basel weit verbreitet vor», kommentiert der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen. Er beruhigt aber: «Der Höhepunkt der diesjährigen Grippewelle dürfte überschritten sein, auch in der Region Basel.» Derweil leiden unsere süddeutschen Nachbarn: Dort ist die Grippewelle gerade auf dem Vormarsch. Steffen bestätigt, dass die Grippewelle ennet der Grenze gerade diese Woche ihren Höhepunkt erreichen dürfte.

«Dies veranschaulicht gut, wie die Viren sich räumlich durch Ansteckung weiterbewegen», sagt Steffen. Todesfälle infolge der Grippe seien leider auch nicht selten: In der Schweiz ist die saisonale Grippe im Durchschnitt jährlich für rund 110'000 bis 275'000 Arztkonsultationen, 1'000 bis 5'000 Hospitalisierungen sowie bis zu 1'500 Todesfälle verantwortlich. Letztere betreffen zu 90 Prozent die Altersgruppe der über 65-Jährigen, sagt Steffen mit Bezug auf Angaben des Bundesamts für Gesundheit.

So lapidar es klingt: Weiterhin gilt Hände waschen, in die Armbeuge husten, geschlossene Räume regelmässig lüften. Auch wenn die Lage sich derzeit zu beruhigen scheint und sich die Ansteckungszahlen stabilisieren, ist Vorbeugen auch für Geimpfte wichtig. Denn selbst wer sich mit eine Injektion geschützt kann es immer noch erwischen; vollständig immun macht die Impfung eben doch nicht. Sie verringert allerdings das Risiko einer Ansteckung massiv.

