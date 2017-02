Fieser Valentinstag: Schluss mit der Inszenierung – lieben Sie einfach

Na, auch so angespannt? Heute ist Valentinstag. Schön, nicht? Da sind Sie sicher auch schon ganz nervös, was Herzmensch zur grossen Überraschung sagt, die Sie auf jeden Fall geplant haben. Vielleicht beeindrucken Sie Ihre bessere Hälfte mit einer atemberaubenden Reise, mit dem romantischsten Dinner aller Zeiten oder mit unzähligen Rosenblättern auf dem Frühstückstisch und etwas morgendlicher Romantik im Bett. Irgendwas werden Sie schon ausgeheckt haben. Denn der Tag wird Ihnen einiges an Liebesbezeugungen abverlangen.

Ja, heute ist Valentinstag. Da wird ganz hart Liebe bewiesen. Pärchen überbieten sich in Bekräftigungen ihrer Zuneigung, Singles werden ausdrücklich bedauert und vielleicht fühlen Sie sich am grossen Tag der internationalen Feier des Pärchenkults ja besonders einsam und wollen erst recht ein Date. Schliesslich weiss jeder: Schatzi ist das beste, das einem je auf der Welt passiert ist. Man fühlt sich nur ganz, wenn der Geliebte an diesem einen Tag seine uneingeschränkte Demut vor der Paarbeziehung bekundet. Bitte mit grösstmöglicher Kreativität und romantischem Aufwand. Was den Tag bedeutend schlimmer macht als den Jahrestag Ihrer Beziehung oder den Geburtstag des Partners.

Als ich es am wenigsten erwartet hatte

Aber jetzt sei doch bitte ein bisschen romantisch! Natürlich: Nichts gegen die kleine Aufmerksamkeit zwischendurch. Das plötzlich auftauchende Geschenk, die Freude, dass jemand an einen dachte, gerade dann, als man es am wenigsten erwartet hatte. Das öffnet Herz und Augen gleichermassen: Da ist jemand, der trotz aller Widrigkeiten an mich denkt. Ja: als ich es am wenigsten erwartet hatte. Nicht dann, als man es am hoffnungsvollsten zu erwarten hatte. Dieser Tag ist kein Casting. Sie müssen heute nicht ihre Beziehung performen. Sie sollten sie leben.

Was als hübscher kommerzieller Anlass begonnen hatte, ist zum Fluch einer sich nach Zuneigung sehnenden Generation geworden. Vielleicht, weil wir uns das Casting von Partnern schon zu sehr gewohnt sind. Vielleicht, weil uns unsere mittlerweile geschiedenen oder mindestens verkrachten Eltern schon in allzu jungen Jahren mit in die Abgründe tiefster Beziehungskrisen gerissen hatten. Vielleicht, weil uns mindestens jemand auf dieser Welt zeigen soll, wie gern man uns hat, und dass es auch anders geht. Nach viel zu früher Entzauberung der Zweierbeziehung fühlt sich das an wie eine Oase in der Wüste. Mit Jacuzzi, Champagner und der glänzenden Brust eines bezaubernd lächelnden Bachelor obendrein.

Liebe ist kein Ding für einen Tag

Willkommen am Tag, an dem wir beweisen, dass der, mit dem man zusammen ist, immer noch der Beste unter allen Möglichen ist. Willkommen zur Rückversicherung der Verunsicherten, die dir angesichts einer überwältigenden Palette von Optionen sagt: Nein, Herzmensch ist eben doch der Tollste, schliesslich zeigt er mir, dass ich für Herzmensch das Grösste auf der Welt bin. Ansonsten wäre ich alleine. Und alleine würde ich im Elend verenden. Natürlich, so viel Narzissmus darf sein. Kennen wir alle. Vielleicht sollten wir nur nicht die ganze Last auf einen Tag werfen.

Fühlen Sie noch etwas? Ja? Vielleicht ein bisschen Wut? Gut. Denn im Gegensatz dazu ist Liebe ein ebenso hartes wie zartes Gefühl. Es ist kein Ding für einen Tag. Nichts, das man sich mit Geld oder Erlebnis schön kaufen kann. Ausser Sie wollen Ihre Liebe auf Instagram stellen. Dann können Sie Ihre Kulisse ausstopfen, wie Sie wollen. Aber tun Sie es nicht für die andern. Tun Sie es für sich. Sonst wird ihre Beziehung wie der moderne Valentinstag: zum zuckersüssen Abziehbild einer perfekt performten Momentaufnahme.

