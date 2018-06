Fliegende Ameisen plagen die Basler Innenstadt

«Es ist in der ganzen Stadt ein Problem, aber vor allem bei uns auf dem Vorplatz», berichtet man im Unternehmen Mitte. Am Dienstagnachmittag seien tausende dieser Insekten über den Tischen geschwirrt. «Es war so schlimm, dass Leute hineingehen mussten.» Auch Leser vor Ort bestätigen gegenüber barfi.ch die Geschehnisse: «Ich bin dann bis zur Schifflände gegangen und es wurde nicht besser. Es ist wirklich extrem und vor allem eklig...».



Grund für die Belästigung ist das «Balzverhalten» der Ameisen. Zurzeit sind sie nämlich geschlechtsreif. Dann schenkt Mutter Natur den Tieren für kurze Zeit ein paar Flügel, um auf sich auf Hochzeitsflug zu begeben. So erhoffen sich beide Geschlechter einen geeigneten Partner zu finden. Die Ameisen fliegen und paaren sich dabei nur während weniger Stunden. Danach sterben sowohl Männchen als auch Weibchen. Auf dem Land sind solche Schwärme oft zu finden, in der Stadt eher eine Seltenheit. Schuld daran, dass sie nun doch ihren Weg in die Stadt gefunden haben, war unter anderem das Wetter der letzten Tage. Es war weder zu heiss noch zu trocken. Geradezu optimale Bedingungen für Herrn und Frau Ameise.

So kennt man sie: Auf dem Boden, ohne Flügel.

Die Paarungszeit begann schon im Frühling und kann sich noch bis in den Hochsommer ziehen. Da Ameisen besonders von offenen Speisen und Getränken angezogen werden, sind sie oft bei Gartenwirtschaften zu finden. Dann reicht es, wenn auch nur eine Ameise die Nahrungsquelle findet. Denn durch Duftstoffe lockt sie viele weitere an.

Nach der kurzen Paarungszeit sterben die Ameisen.

Falls Sie Zuhause ebenfalls von den fliegenden Biestern gestört werden, ist ein Fliegengitter zu empfehlen. Zudem sollten Fenster und Türen während der Paarungszeit geschlossen bleiben. Von einer Bekämpfung mit Gift ist hingegen abzusehen, sagen Experten – nach kurzer Zeit verschwinden die Tiere von selbst.

Bei einer Aussenwirtschaft, wie dem Unternehmen Mitte, geht das natürlich nicht so gut. Dort habe man sich nun eine Ameisenfalle zugelegt. Vielleicht hilft die ja.