Fluglärm weckt Basel: Baudepartement schickt nachts Vermessungsflugzeug los

Da staunten einige Leser von Barfi nicht schlecht, als sie in der Nacht auf Donnerstag vom Fluglärm geweckt wurden. Eigentlich sollte das doch der Vergangenheit angehören. Schuld daran ist nicht der Euroairport mit seinen Linienflügen, sondern das Basler Baudepartement.

In der Nacht auf Mittwoch schickte dieses ein Vermessungsflugzeug los. Ganze fünf Stunden kreiste dieses über unsere Stadt und Riehen – Fluglärm inklusive. Leser berichten, zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens davon geweckt worden zu sein.

Auf Nachfrage beim Euroairport hiess es, man habe von den Flügen gewusst, aber: «Leider war der Euroairport über diesen Flug nicht informiert», so die Mediensprecherin des Euroairports, Vivienne Gaskell. «Da der Flug das Verkehrsverfahren am Euroairport beeinträchtigt hätte, konnte der Flug aus Sicherheitsgründen nicht tagsüber stattfinden.»

Das Bau- und Verkehrsdepartement beauftrage ein deutsches Unternehmen, das nicht vom Euroairport startete, sondern von Freiburg. Dort sei das Flugzeug vom Typ Cessna C402 dann auch wieder gelandet. Für die geweckten Basler war jedoch klar, dass der Euroairport hätte informieren müssen.

«Da wir eine trinationale Region sind, hat die beauftragte Firma in allen drei Ländern eine Bewilligung angefordert. Die Schweiz und Deutschland machten keine Auflagen. Da nur die französische Flugbehörde Auflagen gemacht hat (z.B. Nachtanweisung), waren wir von ihrer Flugfreigabe abhängig und haben diese befolgt», sagt Nicole Stocker Mediensprecherin Bau- und Verkehrsdepartment Basel-Stadt. Gestern war es dann soweit, der Flug konnte stattfinden.

Doch eine durchgehende Information gab es nicht. Und so kam es, dass heute ein Durcheinander entstand. Hätte der Euroairport informieren müssen?Oder das Bau- und Verkehrsdepartement? Oder gar die durchführende Firma? «Wir werden in Zukunft einige Tage vor einem Vermessungsflug informieren, damit keine Verunsicherung in der Bevölkerung entsteht», sagt Nicole Stocker, Mediensprecherin vom Bau- und Verkehrsdepartement.

Doch die Geschichte ist noch nicht vorbei. In der Nacht auf Donnerstag ist ein zweiter Flug à fünf Stunden angesetzt. Auch davon fand bis jetzt keine Information in unsere Schreibstube. Erst durch das Gespräch mit dem Euroairport kam dieser Plan ans Licht. Auf Nachfrage erklärte Nicole Stocker vom Bau- und Verkehrsdepartement, dass der Pilot heute um 21 Uhr bei der französischen Flugbehörde nachfragen muss, ob er die Freigabe für den zweiten Flug erhält. Wenn dem so ist, überfliegt das Flugzeug Gebiete von Riehen, Bettingen und entlang des Rheins.