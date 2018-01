Flugzeug aus Flugschule Basel kollidiert mit Rettungsheli

Per Ende der laufenden Saison ist Schluss: der langjährige Spitzenhandballer in Diensten des RTV 1879 Basel, der Kadetten Schaffhausen und der Schweizer Nationalmannschaft (40 Spiele/74 Tore), Florian Goepfert (29), hängt den Spitzensport an den Nagel und tritt ins zweite Glied zurück. Goepfert, den "sein" Sport ab dem 16. Lebensjahr bis heute praktisch täglich begleitet hat, will inskünftig andere Prioritäten setzen und den Aspekten Privatleben und Beruf mehr Zeit einräumen.