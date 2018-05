Fondation Beyeler: Grosses Überraschungsgeschenk für 7-millionsten Besucher

In den kommenden Wochen kann sich ein Besuch in der Fondation Beyeler gleich doppelt lohnen: Erstens aufgrund der aussergewöhnlichen Ausstellung «Bacon – Giacometti», eine Gegenüberstellung zweier herausragender Protagonisten der Moderne, und zweitens wird der 7-millionste Besucher des Museums erwartet. Der glückliche Gewinner bekommt die Möglichkeit, auf den Spuren von Francis Bacon und Alberto Giacometti an einem Wochenende von London nach Paris zu reisen. Der Weg führt in die Londoner Tate Britain, wo sich beide Künstler begegneten, mit anschliessender Tea Time im Café Ritz. In Paris wird die Fondation Giacometti besucht, gefolgt von einem Lunch im Café de Flore, dem legendären Treffpunkt vieler Künstler und Intellektueller des 20. Jahrhunderts bis heute.

Giacometti und Bacon

Mit Alberto Giacometti (1901–1966) und Francis Bacon (1909–1992) präsentiert die Fondation Beyeler zwei herausragende Protagonisten der Klassischen Moderne, Freunde und Rivalen gleichermassen, deren schöpferische Visionen die Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis heute stark beeinflussen. Obwohl ihr jeweiliges Schaffen auf den ersten Blick ganz unterschiedlich und eigenständig wirkt, zeigt die von Catherine Grenier, Michael Peppiatt und Ulf Küster kuratierte und rund 100 Werke umfassende Ausstellung auch Gemeinsamkeiten und erstaunliche Parallelen. Die Ausstellung ist noch bis zum 2. September 2018 zu sehen.

Öffnungszeiten der Fondation Beyeler: täglich 10.00 bis 18.00 Uhr, mittwochs bis 20.00 Uhr