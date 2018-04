Fragen an Augenpapst Dr. Eduard Haefliger: Schaden Computer- und Handybildschirme unserem Sehvermögen?

barfi.ch: Studien zeigen, dass immer mehr Menschen in Europa kurzsichtig sind. Woran liegt das?

Dr.med. Eduard Haefliger, Klinikgrüner Vista Kliniken, Facharzt Ophthalmologie FmH, spez. Ophthalmochirurgie ©Vista Klinik

Eduard Haefliger: Tatsächlich hat Herr Grimm in den meisten Punkten Recht. Es ist so, dass Leute mit genetischer Disposition – und dazu sind wahrscheinlich viele verschiedene Gene wichtig – eine Naheinstellung des Auges, also eine Kurzsichtigkeit entwickeln, wenn sie viel in die Nähe schauen. Das sieht man daran, dass Asiaten, die die schwierige chinesische Schrift lernen müssen, eine höhere Inzidenz von Myopie zeigen. Auch klar ist, dass Leute die sich verstärkt in die Nähe beschäftigen und konzentrieren, am Schluss etwas intelligenter sind.

Gerade in Asien hat man das Gefühl, dass noch viel mehr Brille tragen. Trügt der Eindruck?

Ist absolut richtig; dies ist nicht nur ein Eindruck, sondern das ist richtig so.

Liegt es am sogenannten «Nahsichtmodus», indem den ganzen Tag hindurch das Handy gecheckt wird?

Es ist tatsächlich so, dass die Zeit, in der ununterbrochen in die Nähe fokussiert wird, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschlaggebend ist.

Wie viele Menschen in der Schweiz sind überhaupt kurzsichtig?

In der Schweiz sind es, wie in den meisten Ländern, etwa 30 Prozent.

Sollte man den Blick folglich mehr in die Weite schweifen lassen?

Es ist sicher angenehm, den Blick gelegentlich in die Ferne schweifen zu lassen. Aber es braucht wahrscheinlich eine längere Zeit, um die Naheinstellung zu kompensieren.

Experten sprechen von «digitalem Sehstress». Was ist damit gemeint?

Man meint damit vor allem das brennende, trockene Auge, wenn man beim Blick auf ein elektronisches Lesegerät automatisch mindestens 4 Mal weniger blinzelt.

Zu viel Computer- und Handygucken kann zu «Office Eye Syndrom» oder «Gamer Eye» führen. Welche Beeinträchtigungen erfährt das Auge?

Interessant ist besonders das «Gamer Eye»; es ist bekannt, dass bei diesen hochkonzentrierten Wettbewerben die Spieler, um nichts zu verpassen, minutenlang, auch mal mehr als 5 Minuten, die Augen immer offen lassen. Dies ist natürlich total unphysiologisch, und die Augen sind zum Schluss feuerrot durch die Blutfüllung der Konjunktivalgefässe. Bei jungen Menschen ist dies wohl kaum schädlich, wenn es nicht ständig oder stark regelmässig vorkommt.

Man sagt, dass gerade das blaue LED-Licht ein Problem für die Augen sein kann. Weshalb?

Blaues Licht oder generell kurzwelliges Licht sind tatsächlich für das Auge eher ein Problem, weil die Energie des Lichtes umso stärker ist, je kurzwelliger das Licht. Aus diesem Grund ist vor allem bei Sonnenschein eine Sonnenbrille mit Filtration der kurzwelligeren Lichtanteile im Ultraviolettbereich sehr wichtig.

Welche Probleme können auftreten?

Schwierig zu beweisen, aber sehr wahrscheinlich ist, dass der äusserst energiereiche Vorgang der Umwandlung der Lichtenergie in elektrische Energie im Auge, genau gesagt in der Netzhaut, in den äussersten Teil der Sinneszellen äusserst energiereich vor sich geht. Diese Zellanteile werden auch relativ schnell immer wieder zersetzt, wachsen nach, werden abgebaut, sehr lange ohne irgendwelche Rückstände. Dies kann dann aber plötzlich ändern. Es bleiben Defekte oder es bilden sich Rückstände, meistens im zentralen Augenbereich in der Makula (Ein begrenztes Gebiet im zentralen Bereich der Netzhaut, Anm. der Red.), was dann eben eine Makuladegeneration im Alter unterstützen kann.

Werden wir wegen Handys, Tablets und PCs schneller kurzsichtig?

Die Fixation während langer Zeit auf kurze Distanz kann – allerdings nur bei jungen Menschen – zu vermehrter Kurzsichtigkeit führen. Generell sagt man etwa bis 12-14 Jahre ist der Einfluss stärker, dann schwach bis 20 Jahre und nach 20 Jahren sind es vermutlich andere Effekte, die in sehr seltenen Fällen zu weiterer Verlängerung des Augapfels und damit zu Kurzsichtigkeit führen können.

Steigt die Kurzsichtigkeit bei Kindern?

Die Kurzsichtigkeit steigt während der bekannten Entwicklung der Schulkurzsichtigkeit bis zum Alter von ca. 14 Jahren.

Gibt es Richtlinien, wie lange Kinder vor Handy, Tablet oder PC sein dürfen?

Mir sind keine bekannt.

Es heisst, dass Kinder, die sich oft im Freien aufhalten, deutlich bessere Augen haben? Stimmt das?

Tatsächlich ist es so, dass Kinder im Vorschulalter bis etwa 14 in gewissen Abständen durch Spielen im Freien in die Ferne fokussieren. Allerdings muss hier Aufwand und Ertrag beachtet werden. Es gibt durchaus Arbeiten, die zeigen, dass ein gewisser Effekt erzielt wird, oft zusammen mit medikamentöser Behandlung des Akkommodationsvorgangs mit Atropin oder durch das Anpassen von etwas satt angepassten halbharten Kontaktlinsen. Diese Methoden haben eine gewisse Wirkung, sind aber recht aufwendig und gehören in die Hand eines erfahrenen Optometristen oder einer Optometristin.

Wie entlastet man die Augen am besten?

Die Augen werden vor allem beim älteren Menschen am besten entlastet, indem der Tränenfilm entlastet wird. Die Augen sollen, wenn sie brennen, nicht gerieben werden. Mit zwei Fingern und leichtem Druck auf das geschlossene Auge gelegt, kann die Temperatur im Lid erhöht werden. Die Fett- oder Oeldrüsen der Lider produzieren so flüssigeres Oel, welches so den Tränenfilm verstärkt. 2-3 Minuten die Augen palmieren, am besten nur mit 2 Fingern, ohne Druck, ist wohl die einfachste Art und Weise, sich mehr Komfort für die Augen zu verschaffen.