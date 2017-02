Französischer Star Daniel Auteuil heute im Schauspielhaus Basel

Das Stück erzählt die Geschichte eines Nachtessens unter Freunden: Als Patrick seinen Freunden, dem Ehepaar Daniel und Isabelle, verkündet, dass er ihnen seine junge Freundin vorstellen möchte, derentwegen er seine Frau verlassen hat, finden das alle eine hervorragende Idee. Aber das Erscheinen der jungen Flamme von Patrick, Emma, entfacht förmlich einen Sturm in den Köpfen von Daniel und Isabelle.

Der erfolgreiche Theaterautor Florian Zeller lässt seine Figuren die Gedanken wie Sprechblasen in einem Comic formulieren. Und somit wird das Unausgesprochene zum Dreh- und Angelpunkt des Dramas. Eine der grössten Ikonen des französischen Films, Daniel Auteuil, spielt in seiner eigenen Inszenierung, die in Frankreich schon über 100'000 Zuschauer hatte, die Hauptrolle.

Heute Mittwochabend bringt Auteuil das Stück im Schauspielhaus des Theater Basel auf die Bühne. Um 19 Uhr gibt es eine Einführung, um 19.30 Uhr geht es los. Wer den französischen Filmstar auf der Bühne sehen will, hat heute noch die Chance dazu.

Daniel Auteuil ist unter anderem bekannt aus den Filmen Mein bester Freund (Mon meilleur ami), Der Filou (L’amour en douce), Ein Mann sieht rosa (Le placard) In flagranti – Wohin mit der Geliebten? (La doublure)

Tickets sind noch verfügbar.

Tickets und weitere Informationen auf der Website des Theater Basel.