Frau Fasnacht naht – mit Riesenschritten, mit rauschenden Röcken

In der Altstadt wird angeliefert. Flüssige Ware: Bier, Schnaps, Zwätschgewasser. Denn davon braucht es bald hektoliterweise. Beizen, Cliquenkeller und all’ diese provisorischen Fasnachtslokale, die in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, füllen ihre Lager. Bis zum Anschlag. Und darüber hinaus. Am Gerbergässlein, am Heuberg, am Spalenberg werden Lieferungen ausgeladen, ganz Paletten mit Wysswyy-Kartons, Papierservietten, Plastikbechern und allem, was es so braucht. Für jene drei unendlichen Tage, die nun – endlich – bald anbrechen.

Schaufenster Antiquariat Gerber, Schneidergasse 18.

Wenn wir wieder marschieren

Es ist, als würde die alte Stadt am Rheinknie tief Luft holen, bevor es losgeht. Der Himmel über Basel zeigt uns ein Pokerface, die Wetterpropheten in den Medien sind sich auch noch nicht sicher... Klarheit wird es erst geben, wenn es dann soweit ist. Wenn wir wieder marschieren, wenn Larven und Trommeln das Stadtbild dominieren, wenn die mächtige Fasnachts-Walze rollt – und der Alltag 72 selige Stunden lang Pause macht.

Schaufenster Swiss Candles, Schneidergasse 6.

Torschlusspanik à la Bâle

In wie vielen Ateliers und Wohnungen wird jetzt noch genäht, geschraubt, mit Drähten und Glühbirnchen hantiert? Und wo sind eigentlich meine Piccolo-Händsche? Wo habe ich meinen Flachmann versorgt? Warum funktioniert das Kopfladäärnli auf meiner Waggislarve nicht? Torschlusspanik à la Bâle. Es kann, es darf nicht anders sein.

Miniatur-Schyssdräggziigli

Und in den Schaufenstern, Läden, Warenhäusern sind sie überall präsent. Fasnachtsfiguren à discrétion. Hier grinst ein frecher Waggis zwischen Papeterie-Waren hervor, dort streckt en Alti Dante aus Marzipan den Passanten ihren Zeigefinger entgegen – Miniatur-Schyssdräggziigli, Porzellanharlekine, Kartonblätzlibajasse, alle sind schon da. Sie warten uf d Frau Fasnacht und ihr Gefolge.

Kein Zurück

Noch tragen sie Windjacken, Kappen, Mäntel, die Paare, Passantinen, Passanten auf den Basler Strassen, in den alten Gassen. Bald werden sie sich verwandeln. Wie durch Zauberhand. Und es wird Räppli und Orangen regnen. Es gibt kein Zurück. Der Zug fährt. Mit Volldampf. Basel erlebt die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm!

Schaufenster Schaffner und Gysin, Gerbergässlein 8.

E scheeni Fasnacht allersyts!

Wir von barfi.ch wünschen all' unseren Leserinnen und Lesern eine wunderschöne Fasnacht! Wir werden die drey scheenschte Dääg mit Bildern, Texten, Filmen begleiten. Unermüdlich.