«Frei.Wild» im Z7 ausverkauft: Wird Pratteln zum Treffpunkt der rechten Szene?

Am 15. September gibt das Konzertlokal Z7 bekannt, dass Ende März die kontroverse Band «Frei.Wild» nach ihrer Pause wieder spielen werden. Innert wenigen Minuten ist das Konzert ausverkauft. Am gleichen Tag wird direkt eine Zusatzshow angekündigt – auch dort gibt es keine Resttickets mehr. Während die Kassen klingeln, bricht auf den sozialen Medien die Empörung aus: Der Entscheid, der Südtiroler Band mit Neonazivergangenheit eine Plattform zu geben, kommt nicht gut an. Vor allem, da das Z7 selbst eine Anti-Rassismus Hausregel hat. Die Konzerthalle nahm in der darauf folgenden Facebook-Diskussion keine Stellung.

Die Band selbst versucht mit Ach und Krach, sich von der rechten Szene zu distanzieren. Nazis, die an deren Konzerte wollen, würden nicht reingelassen, das Eintrittsgeld würde zurückerstattet, verkündete Sänger Philipp Burger in einem Interview 2012. Er selbst hatte mit dem Vorwurf am meisten zu kämpfen, denn Burger war bis 2001 Sänger der Rechtsrock-Band «Kaiserjäger». Im Interview von 2012 mit den Ruhr-Nachrichten bezeichnete er diese jedoch als «keine Naziband, sondern eine Band von drei Jugendlichen.» Gleichzeitig findet sich im Booklet ein Foto von Burger mit Glatze und Hitlergruss.

«Ich hasse diese ganze scheiß Gesellschaft, diese Neger und Yugos, werden sesshaft, doch den größten Teil der Schuld trägt numal ihr, weshalb hab’n wir auch dieses Gesindel hier! Und raus!»

-Songpassage «Selber Schuld» von Kaiserjäger

Anhänger mit Hakenkreuz

Die Band mit ihrer Aktion gegen Extremismus. Bild: Keystone

2001 löste sich «Kaiserjäger» auf, nachdem ein Konzert in einer Massenschlägerei zwischen deutschen und italienischen Neonazis endete. Im gleichen Jahr gründete Burger «Frei.Wild». Die Band sorgt seither regelmässig für Schlagzeilen, denn ihre Texte werden oft als «völkisch geprägt» bezeichnet. Die Musiker selbst versuchen, sich davon so stark wie möglich zu distanzieren. Sie versuchen sogar, sich gegen Extremismus einzusetzen. Was die Situation nur noch verwirrlicher macht: Nazi-Band oder nicht? Klar ist: «Frei.Wild» schrammen stets haarscharf an den Grenzen des Verbotenen vorbei.

«Lügen, Lügen, Lügen haben immer kurze Beine / Leichen im Keller, Leichen im Keller / habt nur ihr und wir haben keine.»

-Songzeile «Wir brechen eure Seelen» von «Frei.Wild»

Trotzdem zieht die Band weiterhin Fans aus der Nazi-Szene an, die ihre Konzerte besuchen und ihre Musik im Internet bewerben. «Frei.Wild»-Shirts und Schals tauchen immer wieder an Neonazi-Kundgebungen auf, rechtsextreme Coverbands spielen ihre Lieder, Webshops mit rechtem Gedankengut verkaufen ihre Alben. Auch in Pratteln dürften sich nächsten März einige Anhänger aus dieser Szene einfinden.

Polizei hat Konzert im Blick

Auf Anfrage bestätigt die Polizei Basel-Landschaft, die Angelegenheit bereits jetzt zu beobachten: «Wir haben Kenntnis davon», so Polizeisprecher Adrian Gaugler. Ein spezielles Sicherheitsdispositiv habe man bis jetzt allerdings noch nicht erstellt. Die Konzertfabrik Z7 war für eine Stellungnahme zur Buchung von «Frei.Wild» am Montag bislang nicht zu erreichen.

«Jetzt liegst Du am Boden, liegst in deinem Blut.

Das Blut auf meinen Fäusten, ich find’ das steht mir gut.»

-Songzeile «Rache muss sein» von «Frei.Wild».

Die Band distanziert sich heute von diesem Song.

Und obwohl der Bandleader immer wieder betont, mit der Vergangenheit abgeschlossen zu haben, verfolgt sie ihn auch heute noch. Dabei macht er es sich sehr einfach: Chef des von Philip Burger gegründeten Labels «Rookies & Kings» ist ein alter Kamerade aus der «Kaiserjäger»-Zeit – von ihm existieren ebenfalls Fotos mit Hitlergruss.