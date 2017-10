Freie Strasse: Neuer Laden mit Abercrombie & Fitch

Nach den vielen Berichten zu Geschäften, die aus der Basler Innenstadt verschwanden, gibt es wieder eine Neueröffnung zu vermelden. Es handelt sich um das Kleidergeschäft «Brands Check Out», ein Tiefpreisgeschäft für Markenkleider. Seit zwei Wochen ist der Laden in Betrieb.

Direkt aus Amerika

Der Name ist Programm: Verkauft werden US-Marken wie «Abercrombie & Fitch», «Hollister» und «Tommy Hilfiger». Es ist das erste Geschäft in Basel, das «Abercrombie & Fitch» und «Hollister» verkauft, die temporären Pop-Up-Stores ausgenommen. «Wir importieren die Ware direkt aus Amerika», erklärt Geschäftsführer Raphael Schumacher auf Anfrage von barfi.ch. Und diese wird dementsprechend günstiger verkauft. Es ist ein Dauertiefpreis-Geschäft, die Pullover, T-Shirts und Taschen sind immer reduziert. Ein Outlet ist das neue Geschäft jedoch nicht. «Die Ware ist aktuell, und nicht von vergangener Saison», erklärt der Geschäftsführer.

Dauerhaft tiefe Preise

Trotz der vielen Geschäfte, die die Freie Strasse in den vergangene Jahren verlassen haben, ist der Geschäftsführer optimistisch. «Die Leute sind preissensitiv», sagt Raphael Schuhmacher. Es könnte also sein, dass die dauerhaft tiefen Preise Kundinnen und Kunden anlocken. Doch auch wenn die Rabatt-Schilder verlockend sind, so ist das Geschäft keineswegs ein Billig-Laden: Ein Marken-Pullover kostet dort noch immer rund 100 Franken. Schumacher hofft, permanent in Basel zu bleiben. «Brands Check-Out» ist also kein Pop-Up-Store. Das Konzept existiert bereits in Zürich.