Freitagnacht in Rheinfelden (D): Schlägerei, Cannabis und Alkohol auf dem Schulgelände

Eine Streife des Polizeireviers Rheinfelden kontrollierte in der Nacht zum Samstag einen 23-Jährigen Autofahrer auf der B 34 am Grenzübergang in die Schweiz. Hierbei bemerkte einer der Beamten starken Marihuana Geruch aus dem Fahrzeuginneren strömen. Im Kofferraum konnten um 23:10 Uhr in einer Schachtel mehrere Gramm Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt werden.Der aus Freiburg stammende und dort wohnende Deutsche stand zudem unter Einfluss von Drogen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und im Kreiskrankenhaus Rheinfelden durchgeführt wurde.Der junge Fahrzeugführer verhielt sich gegenüber den Beamten völlig uneinsichtig, provozierte unentwegt und verweigerte jegliche Zusammenarbeit. Die Folgen seines Fehlverhaltens sind nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und die Untersagung der Weiterfahrt.

Körperverletzung nach Beziehungsstreit - Zeugenaufruf

Am 09.02.2018 soll es gegen 20:00 Uhr in der Rheinfelder Fussgängerzone zwischen Karl-Fürstenberg-Strasse und Kapuzinerstrasse zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen sein. Ein ca. 30-jähriger schlanker und dunkel gekleideter Mann soll einen 23-Jährigen in einem Durchgangsweg mit einer 50 cm langen Kleiderstange auf den Kopf geschlagen haben. Dem Ganzen soll eine verbale Streitigkeit zwischen der Begleiterin des Geschlagenen und dem Unbekannten vorausgegangen sein. Die Polizei hat die Ermittlungenwegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter +497623 7404-0 zu melden.

Dumm gelaufen - mehrere Jugendliche rauchen und trinken Alkohol auf einem Schulgelände

Freitagnacht, gegen 23:50 Uhr, stellten Beamte des Polizeireviers Rheinfelden fest, dass sich mehrere Jugendliche in der Karl-Fürstenberg-Strasse auf dem Gelände der Schillerschule aufhielten. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass die 18- und 19-Jährigen auf dem Schulgelände rauchten und Alkohol tranken. Da dies ist gemäß Stadtverordnung nicht erlaubt ist, müssen die Drei nun mit einer Anzeige bei der Stadt rechnen.