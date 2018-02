Freiwirtschaftliche Bibliothek der Uni Basel geschenkt

Seit 1988 ist die Bibliothek bereits als Depositum in der Basler UB beheimatet. Der Ursprung der Bibliothek geht auf den Basler Unternehmer Paul Gysin (1911-1993) zurück. Ab den 1930er-Jahren sammelte er aus privatem Antrieb systematisch die Literatur in Zusammenhang mit der sogenannten Freiwirtschaftsbewegung. Als er altershalber eine Nachfolgeregelung treffen musste, schenkte er seine rund 4000 Bücher und Schriften der damaligen Liberalsozialistischen Partei der Schweiz (LSPS). Diese übergab die Verantwortung dafür 1986 der neu gegründeten NWO-Stiftung für natürliche Wirtschaftsordnung, die dann das Arrangement mit der damaligen WWZ-Bibliothek (heute UB Wirtschaft) traf.

In den 1990er-Jahren wurde der Bestand nach modernen Gesichtspunkten katalogisiert und in die Bestände der UB integriert. Gleichzeitig wurde der Umfang auf den Kernbestand von rund 1350 Titeln reduziert. Mit der Übergabe an die UB Wirtschaft wurde der Bestand für die Öffentlichkeit und die Forschung zugänglich, die Publikationen können ausgeliehen werden.

Irene Amstutz, die Leiterin der UB Wirtschaft der Universität Basel, ist erfreut über die Schenkung. "Der Bibliotheksbestand wird von uns sehr geschätzt. Er bietet den Benutzerinnen und Benutzern einen ganz besonderen und äusserst interessanten Blickwinkel auf die Wirtschaft", schreibt sie in ihrem Dankesbrief an die NWO-Stiftung Belcampo. Der Stiftungsrat der NWO-Stiftung Belcampo seinerseits ist glücklich über das grosse Engagement, das die Verantwortlichen der UB Wirtschaft für die Pflege und Ergänzung des freiwirtschaftlichen Literatur seit Jahrzehnten leisten. Der Standort ist kein Zufall. Nicht nur der Sammler Paul Gysin war in Basel beheimatet, sondern auch bedeutende Exponenten der freiwirtschaftlichen Ideen wie Hans Bernoulli, Otto Studer oder Hansjürg Weder.

Interessenten können die freiwirtschaftlichen Bücher und Schriften ausleihen. Die Bestände sind hier online einseh- und abrufbar.