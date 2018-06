Fricktal: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 28. Juni 2018, kurz nach 15.30 Uhr auf der Benkenstrasse oberhalb von Oberhof. Der 22-jährige Schweizer fuhr auf seiner Yamaha von Küttigen kommend in Richtung Oberhof. Kurz nach der Passhöhe wollte er ein Auto und einen Lieferwagen überholen, welche vor ihm in gleicher Richtung fuhren.

Der Lieferwagen bog jedoch nach links in eine Seitenstrasse ein. In der Folge prallte der überholende Motorradfahrer mit grosser Wucht gegen den abbiegenden Lieferwagen. Der 22-Jährige aus dem Fricktal erlitt schwerste Kopfverletzungen. Ein Rettungshelikopter flog ihn in kritischem Zustand ins Kantonsspital Aarau. Der 30-jährige Lieferwagenfahrer kam mit dem Schrecken davon.

Die genauen Umstände des Unfalles müssen noch geklärt werden. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden- Laufenburg eröffnete eine Untersuchung. Die Benkenstrasse blieb bis 19.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.