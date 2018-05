Fronleichnam verwandelte Basel einst in ein grosses Fest

Es war ein Höhepunkt im Basler Kirchenjahr und ein grosses Fest in der Stadt: Die Strassen waren mit Rosenblättern geschmückt, Kirchenfahnen flatterten, Weihrauch und Chorgesang verwandelten die Stadt seit 1351 an Fronleichnam – jeweils am 31. Mai – in ein Kirchfest.

Druckmittel des Bischofs

Der Tag begann im Münster, wo sich die Angehörigen aller Pfarreien und Klöster trafen. Nach der Messe und dem Segen begaben sie sich auf eine gewaltige Prozession durch Basel. «Die gesamte Geistlichkeit in kostbaren Chormänteln mit Kirchendienern und Ministranten-, Barfüsser-, Prediger- und Augustinermönche, der Oberstzunftmeister, die Zünfte und Bruderschaften und, nach Rang und Stand eingestellt, Männer, Frauen und Kinder, die gut zu Fuss waren», so beschreibt Eugen A. Meier die Prozession. Einzigartige goldene Heiligenreliquien, flatternde Kirchenfahnen, hunderte Rosenblüten, Weihrauch sowie Gesang von Männer- und Schulchören verliehen der Prozession Glanz und Prunk. Die Bedeutung war derart gross, dass der Bischof drohte, es ausfallen zu lassen, wenn er der Stadt seinen Willen aufzwingen wollte.

Pergamentstreifen mit den Namen der Heiligenreliquien vom Hochaltar des Münsters. Bild aus: Meier, Eugen A.: Festfreudiges Basel. Basel 1992.

Auch Gäste von auswärts kamen, wie im Jahr 1434 Andrea Gattaro von Padua zu Gast in Basel, der die Prozession so beschrieb: «Es waren zusammen 83 Mitren, die alle dem Leib Christi vorangingen, mit einer wunderbaren Menge von Lichtern, welche ihre Diener trugen, mit ihren Wappen darauf abgebildet. Alle Strassen waren mit frischem Gras bestreut, und an den Fenstern waren Vorhänge in vielerlei Farben angebracht. Es waren im Ganzen 800 Licher. Der Zulauf des Volkes war gross». Noch knapp hundert Jahre lang sollte das Fest so gefeiert werden. Dann kam die Reformation und alles wurde anders.

Bibel statt Reliquien = Stadtverweis

1527 kam es zum Skandal als Pfarrer Reublin von St. Alban die Bibel statt Reliquien trug und erklärte: «Das ist das rechte Heiltum, das andere sind Totengebeine». Diese Aussage war ein Affront und hatte für ihn schwerwiegende Folgen: Er wurde direkt der Stadt verwiesen. Fünf Jahre später, im Zuge der Reformation, suchte der Rat einen Kompromiss: Trotz Reformation dürfe Fronleichnam noch immer gefeiert werden, aber jeglicher Umgang mit dem Allerheiligsten sei zu unterlassen. Die Münstergemeinde, St. Alban, St. Peter und St. Theodor verzichteten jedoch auf die Prozession. Das Fest fand mehr als zweihundert Jahre nicht mehr statt.

Erste Fronleichams-Prozession im 20. Jahrhundert

Erst im Jahr 1798 nahm die römisch-katholische Gemeinde die Fronleichnamsfeier wieder auf. Zwar gab es keine Prozession durch die Stadt – seit dem neunzehnten Jahrhundert gab es das Prozessionsverbot – aber innerhalb der Clarakirche beging die Gemeinde eine Feier. Es kamen so viele Kirchgänger, dass die Priester nicht einmal mehr die Kanzel erreichen konnten. Die erste Prozession in der Stadt gab es 1917, sechs Jahre nach dem das Prozessionsverbot aufgehoben worden war. Die Heiliggeistpfarrei feierte den Fronleichnam im Gundeli.

Fronleichnamandacht der Gläubigen von St. Clara im Hattstätterhof am Lindenberg, 1931. Bild aus: Meier, Eugen A.: Festfreudiges Basel. Basel 1992.

Das Basler Volksblatt schrieb ein Jahr später: «Ermutigt durch den ersten Versuch, wurde die diesjährige Prozession im Gundeldingerquartier in grösserem und feierlicherem Rahmen abgehalten. Jedes Alter und jedes Geschlecht, alle sozialen Schichten der Bevölkerung waren zugegen». St. Marien, St. Clara und St. Josef führten ebenfalls Fronleichnamsprozessionen durch. Lange Zeit wurde der Verkehr für die Prozession auch umgeleitet. Aber in den 1980-iger Jahren wuchs der Verkehr so stark an, dass sich die Prozessionen in die Park- und Grünanlagen verlegte. Aus dem einst grössten Fest in Basel wurde ein Apéro und Picknick in den Parks, mit Musik und Gesang.

Und heute?

Die katholischen Pfarreien in Basel-Stadt feiern Fronleichnam immer noch. Jedoch nicht mehr in gleicher Form und Grösse. Der Gottesdienst mit anschliessendem Fest findet in der Regel am zweiten Sonntag nach Pfingsten, dem Sonntag nach Fronleichnam statt. Meist wird in den Innenhöfen der Kirchen gefeiert. Doch es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel die Pfarrei St. Anton. Dort wird eine kleinere Prozession im Quartier durchgeführt. Pfarrer Stefan Kemmler von der Pfarrei St. Anton weiss von früheren Zeiten : «Damals waren die katholischen Pfarreien gross, an Fronleichnam waren die Pärke bevölkert».