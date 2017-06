Frontalkollision im Eggfluetunnel – zwei Personen mittelschwer verletzt

Fahrzeugbrand in Garage in Münchenstein erfordert Feuerwehreinsatz

Am Freitagabendabend kurz nach 18:00 Uhr, kam es in einer privaten Doppelgarage in einem Mehrfamilienhaus an der Oberwilerstrasse in Münchenstein zu einem Fahrzeugbrand. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden.