Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen in Zwingen

Weil am Rhein: Schwerer Arbeitsunfall auf Bahnbetriebsgelände - zwei Schwerverletzte

Am Dienstagvormittag ereignete sich auf einem Bahnbetriebsgelände in Weil am Rhein ein schwerer Arbeitsunfall. Zwei Arbeiter wurden durch einen Stromschlag schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.