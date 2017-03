Früherer Baselbieter Regierungsrat Paul Jenni verstorben

Verstorben ist Paul Jenni bereits am 25. Februar, wie es bei der Baselbieter Landeskanzlei auf Anfrage hiess. Seinen Tod publik gemacht hatten am Donnerstag die "Basellandschaftliche Zeitung" und die "Volksstimme". Der Kanton Basel-Landschaft habe auf ausdrücklichen Wunsch von Jennis Familie auf eine Todesanzeige in den Medien verzichtet, sagte Nik Kaufmann, 2. Landschreiber, zur sda.

Bevor Jenni in die Baselbieter Regierung gewählt wurde, war der ausgebildete Lehrer als kantonaler Schulinspektor tätig gewesen. Er gehörte zudem dem Landrat an und war in seiner Wohngemeinde Frenkendorf zunächst Gemeinderat und dann Gemeindepräsident. Gemäss einem Eintrag im Historischen Lexikon der Schweiz erhielt er überdies 1970 für seine Jugendbücher den Literaturpreis des Kanton Baselland.