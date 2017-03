Frühling, jetzt startet die grosse Basler Bauerei: Baustelle und Tramausfälle beim Dorenbach

Das Wichtigste in Kürze:

Der Dorenbach-Kreisel wird ab heute Montag, 20. März, bis am 9. Juni für den Tramverkehr gesperrt.

wird ab heute Montag, 20. März, bis am 9. Juni für den Tramverkehr gesperrt. Die Arbeiten an den Gleisen beim Aeschengraben starten am 5. Mai und dauern bis am 21. Mai; die Strecke wird fürs Tram gesperrt.

starten am 5. Mai und dauern bis am 21. Mai; die Strecke wird fürs Tram gesperrt. Die Erneuerung der Kleinhüningerstrasse startet am 3. April und hält den Sommer durch an.

startet am 3. April und hält den Sommer durch an. Die ersten Arbeiten an der Mittleren Brücke beginnen am 4. April, die Sperrung für die Trams findet im Sommer statt und dauert acht Wochen.

Der Dorenbach-Kreisel im Süden der Stadt ist das Nadelöhr für Pendler Richtung Binningen und Allschwil. Ab heute werden dort die Tramgleise erneuert. Das hat wieder einige Ausfälle zur Folge; die Tramlinien 1 und 2 fallen streckenweise unter der Woche aus, es gibt Ersatzbusse.

Und das ausgerechnet in der Woche, in der die Baselworld startet. Denn der «Einer» und der «Zweier» sind just die Tramlinien, die direkt vom Bahnhof SBB zur Messe im Kleinbasel verkehren. Teilweise vom Tramverkehr abgeschnitten ist allerdings Binningen. Die Linien 1 und 2 verkehren jeweils direkt ab Bahnhof SBB. Der Grossanlass der Uhren- und Schmuckmesse soll damit nicht behindert werden.

Die Dorenbach-Umleitungen vom 20. März bis 9. Juni in der Übersicht:

Tramlinie 1

Montag bis Freitag in den Hauptverkehrszeiten:

ab Bahnhof SBB via Bankverein bis Badischer Bahnhof und zurück.

Montag bis Freitag in den Nebenverkehrszeiten:

ab Bahnhof SBB via Bankverein bis Eglisee und zurück.

Samstag und Sonntag, ganztags:

ab Bahnhof via Bankverein bis Badischer Bahnhof und zurück.

Tramlinie 2

Montag bis Freitag in den Hauptverkehrszeiten:

ab Riehen Fondation Beyeler via Bahnhof SBB bis Morgartenring und zurück.

Montag bis Sonntag, ganztags:

ab Bahnhof SBB Gleis B verkehren Ersatzbusse nach Binningen Kronenplatz entlang der Linie 2 und zurück.

Buslinie 36

Ganze Bauzeit

Haltestelle Zoo Dorenbach wird leicht verschoben; ist vor Ort ausgeschildert.

Die grosse Basler Zentrumsgrübelei

Bald Vergangenheit: Defekte Fahrbahn, marode Schienen beim Kreisel Dorenbach. ©barfi-Archiv

Der Dorenbachkreisel ist seit vergangenem Jahr eine Baustelle: Die stark abgenutzte Fahrbahn muss erneuert werden, ebenfalls sanierten die IWB bereits die Leitungen unter dem Boden. Jetzt sind die Basler Verkehrsbetriebe an der Reihe. Die Arbeiten dauern gleich mehrere Wochen und ziehen sich von heute Montag, 20. März, bis Freitag, 9. Juni. Noch vor den Sommerferien fahren die Tramlinien dann auf neuen Schienen.

Im Frühling blühen also nicht nur die Bäume, sondern in Basel auch die Baustellen. Die BVB graben bereits in Riehen an der Tramlinie, weshalb das halbe Dorf zu einer Umfahrungsstrecke für den Autoverkehr Richtung Basel geworden ist. Jetzt ist der Dorenbachkreisel an der Reihe. Und an der Kleinhüningerstrasse werden ab 3. April die Haltestellen behindertengerecht umgestaltet: IWB und BVB sanieren zudem unterirdische Leitungen, Strassen- und Trottoirbeläge – und natürlich wieder Gleise.

Mittlere Brücke und Aeschengraben auch im Frühling

Rot markiert: Die Übersicht der grossen Bauprojekte für dieses Jahr, Stand Dezember 2016. ©Kanton Basel-Stadt

Zwei sperrige Projekte folgen in den kommenden Monaten. Die Mittlere Brücke erhält zusammen mit der Greifengasse eine neue Fahrbahn, hübschere Trottoirs, Tramgleise und Leitungen. Das ist ein einschneidendes Projekt in der Innenstadt; zeitweise wird die Brücke für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten werden derzeit laufend im Kantonsblatt ausgeschrieben. Die ersten Arbeiten starten am 4. April, der Gleisbau erfolgt im Sommer und dauert acht Wochen, wie Daniel Hofer vom Basler Tiefbauamt sagt.

Das zweite sperrige Projekt ist nicht minder prominent platziert: Am Aeschengraben passiert dasselbe wie auf der Mittleren Brücke. Und der Graben ist ein ebenso neuralgischer Punkt, denn er bildet die Einfallsachse von Autobahn und Bahnhof Richtung Innenstadt. Da allerdings nur das Tramtrassee gesperrt wird, ist der Autoverkehr kaum bis gar nicht betroffen. Allerdings hat das Auswirkungen für alle Tramlinien, vom Bahnhof via Aeschenplatz verkehren – und damit für die Hauptlinien der meisten Zentrumspendler. Die Arbeiten starten voraussichtlich am 5. Mai und dauern bis 21. Mai, wie es seitens Tiefbauamt heisst.

Es ist nach 2016 das zweite Jahr der grossen Zentrumsbaustellen, das die Baslerinnen und Basler ausharren müssen. Angekündigt wurden die Arbeiten schon im Dezember unter dem Titel «Grosse Bauprojekte Tiefbauamt, BVB, IWB 2017». Damals hiess es allerdings seitens Kanton, dass es sich nicht um ein ausserordentliches Baustellenjahr handle. Da die BVB aber so viele Gleisarbeiten wegen ihres maroden Schienennetzes durchführen müssen, ist die Anzahl an Ausfällen beträchtlich. Zudem befinden sich die Abschnitte an publikumsintensiven Achsen, wie eben auf der Mittleren Brücke oder am Aeschengraben.

Nichts ist vorbei: Die Baselbieter Pendler triffts nochmals im Herbst

Und wer glaubt, dass nach diesem Grübelfrühling alles vorüber ist, täuscht sich: Im Sommer geht die Tramwendeschlaufe bei der Grenze zu Burgfelden ausser Betrieb, damit die Linie 3 künftig bis St. Louis fahren kann. Und in den Herbstferien werden die Gleise auf der Münchensteinerbrücke erneuert. Ebenfalls ein heiteres Unterfangen, da somit auch wieder mehrere Tramlinien beschnitten werden, unter anderem diejenigen in Richtung Münchenstein und Reinach. Die teils stark ausgelasteten gelben Pendlertrams der Baselland Transporte BLT werden dann umgeleitet.

So bleibt dem Basler Pendler des öffentlichen Verkehrs vor allem: Auf umgeleitete Trams warten, zwischendurch halt eben zu Fuss gehen und das Sammelsurium an Fahrgastinformationen durchblättern – oder sich auf barfi.ch zu informieren: Wir halten Sie betreffend der Baustellen und Ausfälle auf dem Laufenden, damit Sie im Spinnennetz der Sanierungen nicht den Überblick verlieren. Derweil die BVB ausgraben, was in den vergangenen Jahrzehnten durch die massive Nutzung heruntergefahren wurde: Gleise, die seit den Zeiten der guten alten «Guggemere» geduldig im Basler Boden Generationen von Tramfahrern durch die ganze Stadt ruckelten, warteten und wieder weiterruckelten – bis sie hinüber waren.