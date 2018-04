Frühlingswoche in Basel: Bis zu 27 Grad, aber Allergiker leiden weiter

Die ganze Woche hindurch kommt es zu Höchsttemperaturen über 20 Grad, ab Mittwoch bis Freitag bis zu 27 Grad.

Regen sollte - abgesehen von einzelnen möglichen Regenfällen heute Montag - kaum noch auftreten. Heute und morgen kann es noch zu verbreiteten Wolkenfeldern kommen, spätestens ab Mittwoch sollten diese aber verschwinden und die Sonne zeigt sich in ihrer ganzen Pracht bei warmen Temperaturen um 25 Grad. Tipp: Sonnencrème nicht vergessen!

Für die Allergiker unter uns bleibt die Situation weiterhin mühsam. Die Pollenprognose für die Region Basel zeigt sich in dunkelroter Farbe auf der Karte - der höchstmöglichen Stufe. Dies wird voraussichtlich in den nächsten Tagen auch so bleiben. Insbesondere Birken-, Eschen- und Hagebuchenpollen haben ideale Verbreitungsmöglichkeiten. Für alle Heuschnupfen-Allergiker gilt also weiterhin die Devise, das Haus nicht ohne Taschentücher zu verlassen.