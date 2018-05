Frühlingszeit ist Flohmizeit in Basel

Nach erfolgreichem Start im vergangenen Jahr im Matthäus- und Wettsteinquartier wurden letztes Wochenende erstmalig die Strassen, Höfe und Gärten in den Quartieren Clara und Altstadt zu bunten Flohmärkten. Nun wird an diesem Samstag aus dem gesamten Gundeldingerquartier ein riesiger Flohmarkt. Von 10 bis 18 Uhr heisst es anschauen, feilschen, kaufen und verkaufen. Das Schöne an einem solchen Quartierflohmi ist, dass es nicht nur Raritäten und Antiquitäten Im Angebot gibt, sondern auch ungewohnte Einblicke in Hinterhöfe und Gärten der verschiedenen Quartiere der Stadt. Über 350 Personen haben sich im Gundeli bereits angemeldet. Bunte Ballons kennzeichnen vor Ort die einzelnen Flohmistandorte.

Auf das Gundeliquartier folgt im Juni dann bereits das Matthäus. Weiter geht es mit dem St. Johann im August. Bachletten, Gellert, Breite/St. Alban und Wettstein folgen im Flohmi Monat September. Und zu guter Letzt das Hirzbrunnenqaurtier im Oktober (die genauen Daten und Zeiten finden Sie hier).

Und damit der Flohmarkt nicht nur zu einem Erlebnis für die Besucher wird, sondern auch ein Erfolg für die vielen Verkäufer, hat barfi.ch vier Tipps parat, die man beim ganz analogen Verkaufen beachten sollte.

1. Schaffen Sie einen Blickfang

Das Auge isst nicht nur mit, nein das Auge shoppt auch mit. Wer also das Besteck poliert, die Kleidung wäscht und bügelt, verkauft besser. Zudem ist es wichtig, einen Blickfang zu schaffen. Denn etwas Kurioses oder besonders Rares lockt Besucher an Ihren Stand. Auch funkelnde Sachen wirken immer gut.

2. Sortieren Sie

Bücher auf die eine Seite, Kleidung auf die andere. Wer sein Angebot übersichtlich und thematisch passend sortiert, hat die besten Chancen. Sortieren Sie Grosses nach hinten und lassen Sie etwas Platz zwischen den einzelnen Gegenständen.

3. Wühlkisten wirken

Ein Karton am Boden mit einem riesigen Schild: «Jedes Teil nur 2 Franken» kurbelt das Geschäft an.

4. Und niemals vergessen: Haben Sie Spass

Wer Spass hat, verkauft besser. So wird der Tag lustiger und mit guter Laune locken Sie auch mehr Kunden an.

©Keystone

Und natürlich gibt es auch Tipps für den Flohmarkt Besucher. Verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick und gehen Sie zunächst durch den ganzen Flohmarkt. Das erspart Frust! Denn sonst riskieren Sie, etwas zu kaufen und dies drei Stände weiter billiger oder besser zu entdecken.

Nebst den Verkaufsständen, wird es auch kleine Stände mit Selbstgemachtem oder Sirupstände von Kindern geben. Und auf der Liesbergermatte findet zudem der spezielle Kinder-Quartier-Flohmi der Robi-Spiel- Aktionen statt.

Wenn Sie im Gundeli wohnen und noch Lust haben sich anzumelden, geht das ganz einfach unter diesem Link.