Führungswechsel bei Basler IWB - Benedikt Weibel Interimspräsident

Der neue Bereichsleiter Umwelt und Energie und Leiter des Amtes für Umweltschutz und Energie des Kantons Basel-Landschaft heisst Yves Zimmermann. Der 43-jährige Chemiker aus Reigoldswil ist von der Regierung in sein neues Amt gewählt worden. Zimmermann tritt seine Stelle per 1. Januar 2018 an. Er folgt auf Alberto Isenburg, der ab dem 1. Januar 2018 vorzeitig in Pension geht.