Für «Musik Hug» kommt definitiv ein «COS»: Edeltochter von H&M zieht in der Freien Strasse ein

Nachdem Zara mit Zara Home in der Freien Strasse in die Offensive gegangen ist, zieht H&M nun nach und bringt einen COS in das Lokal, wo früher der «Musik Hug» war. Das Musikgeschäft gab den Auszug vor rund einem Jahr bekannt, zwischenzeitlich befand sich ein Pop-Up-Store von Tally Weijl im Lokal.

Nachdem immer wieder Gerüchte in der Stadt herumgingen, dass dereinst ein COS in Basel eröffnen soll, bestätigt sich dies nun. Der Ableger von H&M zieht im Frühling 2018 in das freistehende Ladenlokal an der Ecke Freie Strasse / Kaufhausgasse ein. Die Baubewilligung ist da, die Umbauarbeiten laufen bereits. Dies sagte die Eigentümerin Margrit Hug Pölsterli nach Recherchen gegenüber Barfi.ch.

