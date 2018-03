Fussball-WM 2018: Entscheid zum Public Viewing in Basels Gastronomie ist gefällt

Die Spiele der WM 2018 werden in der Schweiz zwischen 14 und 20 Uhr angepfiffen. Beginnt ein Spiel der WM 2018 innerhalb der bewilligten Öffnungszeiten für den Aussenbereich eines Gastro-Betriebs, so darf das Spiel auch draussen bis zum Spielende live übertragen werden. Auch die Bewirtung im Aussenbereich kann so lange stattfinden. 15 Minuten nach offiziellem Spielende sind die Aussenbereiche zu schliessen.

Wirtinnen und Wirte, die für die Live-Übertragungen einen Fernseher aufstellen möchten, benötigen dafür keine weitere behördliche Bewilligung (allfälligen Übertragungsrechte ausgenommen). Die Fernsehgeräte dürfen eine maximale Bildschirmdiagonale von drei Metern aufweisen, müssen aber ohne zusätzliche Lautsprecher auskommen.

Gelegenheits- und Festwirtschaften von Privaten und Vereinen für die WM 2018 werden auf Gesuch hin bewilligt. Die einmalige Gebühr, gültig für alle Spieltage, beträgt 150 Franken. Das Gesuch kann beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat ausgefüllt werden.

Freuen Sie sich auch schon auf die WM 2018? Erzählen Sie es uns auf Facebook!