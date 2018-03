Fussgänger in Sissach angefahren

Bei der Verzweigung Hauptstrasse/Bahnhofstrasse in Sissach (BL) ereignete sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fussgänger. Die Personenwagenlenkerin fuhr ohne sich um den verletzten Fussgänger zu kümmern in Richtung Autobahn weiter. Die Polizei sucht Zeugen.