GC entlässt Trainer Carlos Bernegger - Murat Yakin soll übernehmen

Nach der tödlichen Schiesserei in unserer Region: Die dunkle Seite des Hanfanbau-Booms

Am Montagmorgen endete ein Streit zwischen zwei Hanfanbauern in Laufen mit einem tödlichen Schuss. Der inzwischen legale CBD-Hanf sorgt für einen Boom und Unruhe in der Anbauer-Szene. Die Hintergründe.