Gässli Film Festival – Siegerbekanntgabe und Rückblick

Das Filmmaker Breakfast an diesem Sonntagmorgen markiert das Ende des 9. Gässli Film Festivals. Die Sieger in den sieben Preiskategorien wurden von der Jury, bestehend aus Rolf Lyssy, Mandy Scherf, Timo Posselt und Viviane Zitzer, ausgewählt und am Samstagabend an einer feierlichen Verleihungszeremonie im ausverkauften Event im Gerbergässlein bekanntgegeben.

Die Preise im Wert von insgesamt CHF 8000.- wurden verliehen an:

Gässli Regiepreis (CHF 2000.-)

Wendy Pillonel für ihren Kurzfilm Destiny

Bestes Musikvideo (CHF 1000.-)

„Hot” – Hot Like Sushi von Laurin Buser

Bester internationaler Kurzfilm (CHF 1000.-)

Amélia & Duarte von Alice Guimarães und Mónica Santos

Bester Schweizer Kurzfilm (CHF 1000.-)

Destiny von Wendy Pillonel

Bester Kurzfilm U21 (CHF 500.- & Kulturbüro-Gutschein)

Seven Cigarettes Far From Home von Lucy Betulius

Bester Kurzfilm U31 (CHF 1000.-)

Bitte um Aufmerksamkeit von Brigitte Grüter

Der oder die SiegerIn des Social Media Publikumspreises, der per SMS-Voting abläuft, wird am Sonntagabend auf der offiziellen Gässli Facebook-Seite bekanntgegeben.

Das neue Regendach, das durch ein auf Lokalhelden.ch angesetztes Crowdfunding teilfinanziert und dieses Jahr eingeweiht wurde, kam sofort zum Einsatz und ermöglichte das Festival trotz erschwerter Wetterbedingungen reibungslos durchzuführen. Die Festivalgäste blieben trocken und liessen sich vom Regen nicht davon abhalten, die Screenings im Gässli in Scharen zu besuchen.

Neben den Kurzfilmscreenings und den Rolf Lyssy Retrospektiven mit Q&As mit dem Regisseur persönlich, gab es noch viele weitere Highlights unter den Programmpunkten. Die „Innovative Storytelling“-Ausstellung zusammen mit der VR-Installation Tree, die in 2017 am Sundance Festival Premiere feierte, waren grosse Publikumserfolge und faszinierten mit praktischen Demonstrationen Rund um Virtual & Augmented Realities jung und alt gleichermassen.

Auch die Panel-Diskussionen und Workshops am Gässli waren informative Anlässe, die Filmfans und Interessierten tiefere Einblicke hinter die Kulissen der Filmindustrie und ihren Abläufen boten.

Und die Weltpremiere von Kim Culettos Bahama Sunrise verwandelte den Rest der Nacht nach der Preisverleihung in ein einmaliges Screening-Erlebnis mit Basel Bezug.

Trotz immer wieder einsetzenden Regens konnte das diesjährige Gässli Festival mit ca. 2000 Besuchern fantastische Publikumszahlen verzeichnen.

Das Gässli Film Festival ist ein Schweizer Kurzfilmfestival mit internationalem Flair. Als gemeinnütziger Anlass in der Region Basel vermittelt das Festival cineastische Faszination und Hintergründe zum Filmschaffen.