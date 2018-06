Galeristen aller Preisklassen verkaufen gut an der Art Basel 2018

Die in Zürich ansässige Galerie für zeitgenössische Kunst verkaufte das Werk "Composition" (1969) von Joan Mitchell für 14 Millionen Dollar an eine Sammlung in Europa, "The Three Graces" (1974) von Louise Bourgeois für 4,75 Millionen Dollar und "Untitled" (1963) von Mira Schendel für 1,2 Millionen Dollar.

Aber auch andere Galerien meldeten Millionenverkäufe: Die in New York ansässige Pace Gallery verkaufte ein Werk von David Hockney ("Chrysanthemus", 1996) für 2,5 Millionen Dollar, die in London ansässige Galerie Thaddaeus Ropac ein Werk von Robert Rauschenberg ("Ruby Re-Run", 1978) für 1,45 Millionen britische Pfund an ein europäisches Museum und "Death Star II" (2017/2018) von Robert Longo für 1,5 Millionen Dollar ebenfalls an ein europäisches Museum.

Weitere Verkäufe in Millionenhöhe machten nach Angaben von Art-Basel-Kommunikationschefin Dorothee Dines die in Berlin ansässige Galerie Sprüth Magers und die in New York ansässige Galerie David Zwirner.

Hauser & Wirth kassierte auch am Dienstag allein mit zwei Werken 4,1 Millionen Dollar - sie stammen von Mark Bradford und Francis Picabia. Weitere Millionenverkäufe tätigten die Galerien Long March Space (Peking), Almine Rech Gallery (Brüssel), Thaddaeus Ropac (London) und Michael Werner Gallery (New York).

Am Mittwoch verkauften die Galerien Applicat-Prazan (Paris) und Xavier Hufkens (Brüssel) Werke von Georges Mathieu ("Hommage au Connetable de Bourbon", 1959) und Paul McCarthy ("Luncheon on the Gradd", 2015-18) für 2 Millionen Euro und 1, 5 Millionen Dollar. Das Werk von Mathieu ging an einen privaten Sammler.

Zufrieden mit ausgeglichenem Geschäft

Allerdings seien dies nicht alle Verkäufe, die seit Montag stattgefunden haben, betont Dines gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Galerien teilten nicht alle ihre Verkäufe mit. Klar erkennbar sei aber, dass Galerien aus allen Marktsegmenten bisher gut verkauft haben. Und das sei für die Art Basel sehr wichtig.

Am Montag und Dienstag besuchten laut Dines namhafte private Sammler aus Europa, Nord- und Lateinamerika und Asien sowie Vertreter und Gruppen von Museen und Kunstinstitutionen aus der ganzen Welt die Art Basel. Darunter seien Vertreter des Centre Pompidou, Paris gewesen sowie vom National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, ausserdem von den Serpentine Galleries in London und vom Solomon R. Guggenheim Museum in New York.