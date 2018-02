Ganz Basel vom Papst exkommuniziert: Seelenheil akut bedroht

Eins war im 13. Jahrhundert jeder Frau, jedem Mann, jedem Kind klar, wer ohne kirchlichen Segen und die damit verbundenen Rituale durchs Leben geht, kommt nach dem Tod ins ewige Feuer, fällt der unendlichen Verdammnis anheim. Darüber gab es in jener Zeit nicht den geringsten Disput. Und für Leute, die nicht daran glaubten, gab es Folter und Todesstrafe.

Dem Teufel in die Klauen

Die schlimmste anzunehmende religiöse Katastrophe war am Rheinknie im Jahr 1247 passiert: Papst Innozenz IV. verhängte über alle Basler Bürgerinnen und Bürger kollektiv den Kirchenbann, die ganze Stadt war also auf einen Schlag exkommuniziert und damit dem Teufel in die Klauen geraten.

Demütigung des Basler Bischofs

Es wurden keine Kinder mehr getauft, keine Paare mehr getraut, keine letzten Ölungen, keine Sterbesakramente mehr gespendet, keine christlichen Beerdigungen mehr durchgeführt und keine Gottesdienste mehr abgehalten. Der Bischof von Strassburg war mit der Überwachung der Strafmassnahmen betraut. Dies war eine – von Papst beabsichtigte Demütigung – des Basler Bischofs Lütold II. von Röteln.

Finstere Monate

Und die Kontrolle war streng. Als die Tatsache ruchbar wurde, dass der Priester von Inzlingen ab und zu nach Basel kam, um den Gläubigen die wichtigsten geistlichen Handlungen angedeihen zu lassen, wurde dieser sogleich aus der Kirche geworfen, auf Weisung des Papstes persönlich. Die Jahre 1247 und 1248 waren für die Baslerinnen und Basler also eine finstere Zeit, in der spirituelle Ängste und Furcht vor dem leibhaftigen Satan den Alltag dominierten.

Kaiser gegen Papst

Doch wie hatte es so weit kommen können? Die Stadt Basel war in einen Konflikt zwischen Kaiser und Papst geraten, namentlichen einen Machtkampf zwischen Friedrich II. (1194-1250) und Innozenz IV. (1195-1254), der Papst hatte dieses problematische Verhältnis zum Thron von seinem Vorgänger Gregor IX. übernommen. Beide Päpste waren unbeugsame Kämpfer für die Machtansprüche des Heiligen Stuhls gegen den Kaiserthron. Das Reich war infolge dieses Kampfes in papsttreue und kaisertreue Untertanen gespalten. Innozenz IV. war übrigens ein grosser Freund von Hexenwahn, Ketzerverbrennungen, Scheiterhaufen und Folter.

Ein Konzil mit Folgen

Die Ironie der Geschichte liegt im Umstand, dass der Basler Bischof Lütold II. von Röteln zu den Gefolgsmännern des Papstes gehörte, während praktisch alle einflussreichen Basler Bürger dem Kaiser die Treue hielten. Als Gegner des Kaisers war Lütold 1245 an einem Konzil in Lyon anwesend, wo Innozenz seine Gefolgsleute dazu anstiftete, mit dem Kaiser zu brechen. Er erklärte Friedrich für entmachtet und rief zur Wahl eines neuen Reichsoberhaupts aus.

Die Basler machten nicht mit

So kam der Bischof zurück nach Basel und verkündete fröhlich, dass jeder, der dem Kaiser künftig die Treue hielt, vom Kirchenbann getroffen würde. Nun waren die wohlhabenden Basler allerdings von einer guten Beziehung zum Kaiser abhängig, viele ihrer Privilegien waren an das Wohlwollen des Herrschers geknüpft – und deshalb verweigerten sie ihrem Bischof den Gehorsam.

Eskalation

Es entstand ein tiefer Graben zwischen Lütold und der Basler Bevölkerung. 1247 eskalierte der Konflikt. Ein rasender Mob stürmte den Münsterhügel, verschaffte sich Zutritt in die Bischofspfalz und legte dort alles in Schutt und Asche. Der Bischof beklagte sich beim Papst – und der exkommunizierte mit sofortiger Wirkung die ganze Stadt, gleichzeitig fiel aber auch der Bischof bei Innozenz in Ungnade, weil er es nicht geschafft hatte, die Situation in den Griff zu bekommen.

Uns sie beugten sich dem Papst

Ein Jahr nach der Massen-Exkommunikation, während der die Baslerinnen und Basler in ständiger Furcht lebten, hielt die Stadt den geistlichen Druck nicht mehr aus. Die Stadt begann, sich vom Kaiser abzuwenden und dem Papst, was dieser befriedigt zur Kenntnis nahm, wieder Treue zu schwören. Dafür erhielten sie vom Heiligen Stuhl diverse Privilegien. Und der Kirchenbann wurde, zur allgemeinen Erleichterung, wieder aufgehoben.

