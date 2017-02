Gartenbad Eglisee während Badesaison 2017 definitiv geschlossen

Der Grosse Rat hat den Einbau der Traglufthalle und die Sanierung der Kälteanlage im Eglisee am 11.11.2015 bewilligt. Die Bauarbeiten haben im Herbst 2016 begonnen und dauern bis Herbst 2017 an. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten bleibt das Allgemeinbad (Familienbecken und Schwimmerbecken) im Gartenbad Eglisee während der gesamten Badesaison 2017 geschlossen. Das Frauenbad bleibt jedoch geöffnet, wie barfi.ch bereits im August berichtete.

An einer gut besuchten Informationsveranstaltung am 24. November 2016 im Restaurant Gartenbad/Kunsteisbahn Eglisee wurden die Wünsche und Anliegen der Bevölkerung angehört. Das Sportamt kommt der Bevölkerung insofern entgegen, als dass die Liegewiese samt Planschbecken und Restaurant während den Umbauarbeiten ähnlich einer Parkanlage zu den normalen Öffnungszeiten von 9.00 bis 20.00 Uhr für die Bevölkerung kostenlos zugänglich sein wird. Der provisorische Eingang auf das Gartenbadgelände befindet sich während der Sanierung an der Fasanenstrasse.

Nicht erfüllen kann das Sportamt den Wunsch, das von der Sanierung nicht betroffene Frauenbad zeitweise auch für Männer zugänglich zu machen. Die in der Saison 2016 neu eingeführten Regelungen im Frauenbad haben sich bewährt. Das Frauenbad ist das einzige derartige Angebot in der Region. Eine Änderung für eine einzige Saison ist deshalb nicht sinnvoll. Das Frauenbad bleibt weiterhin nur für Frauen ab 16 Jahren zugänglich. Die Saison im Frauenbad dauert regulär vom 13. Mai bis zum 10. September 2017.

Einbau einer neuen Kälteanlage und Traglufthalle

Aktuell werden im Tribünengebäude die Vorbereitungsarbeiten für die neue Wasser/Glykol-Kältetechnik ausgeführt. Nach Abschluss der Ausführungsplanung im Februar 2017 wird im Sommer die neue Kältezentrale eingebaut. Von März bis August 2017 werden zum Schutz des Grundwassers entlang des Schwimmer- und Familienbeckens auf beiden Seiten die Bodenplatten entfernt und der Untergrund gegen das Erdreich abgedichtet. Gleichzeitig werden die Befestigungspunkte für die Traglufthalle im Boden einbetoniert.

Voraussichtlich wird die Traglufthalle über dem Schwimmerbecken im Eglisee im Herbst den Betrieb aufnehmen können. Der Schwimmverein beider Basel betreibt im Auftrag des Sportamts Basel-Stadt die Traglufthalle. Zwei Bahnen in der neuen Schwimmhalle mit 50-Meter Becken sind jeweils für das öffentliche Streckenschwimmen zugänglich.