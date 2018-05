Gastspiel des Theater Arlecchino im Museumshof

An sieben Nachmittagen kann man zusammen mit der Seemanns-Tochter viele Abenteuer auf der Bühne erleben. Das Theater Arlecchino hat die Geschichte von Astrid Lindgren bearbeitet und in Dialekt übersetzt.

Mit den Aufführungen des Stücks «Pippi Langstrumpf» greift das Museum ein Thema auf, dass in diesem Jahr mehrmals und in unterschiedlichen Formen präsentiert wird. So wird am 9. September eine neue Sonderausstellung mit dem Titel «Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt - P.V.R.P.E. Langstrumpf» eröffnet. Zusätzlich können Kinder ab 10 Jahren an mehreren Terminen im August und September im Rahmen des «Bau mit!»-Projekts an einer grossen Villa-Kunterbunt mitbauen, die dann Teil der Ausstellung wird.

Die Produktion eignet sich für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie. Gespielt wird in Schweizer Mundart (Dialekt). Dauer: ca. 2 x 45 Minuten plus Pause.

Weitere Informationen:

Ticketkauf: www.ticketino.ch und www.theater-arlecchino.ch

