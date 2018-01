Gedenkanlass für Martin Wagner von Gemeinde Rünenberg abgesagt

"Wir bitten und sind überzeugt, dass Sie, liebe Rünenbergerinnen und Rünenberger, diesen Schritt verstehen", schreibt der Gemeinderat Peter Grieder.

Die Baselbieter Gemeinde steht zwei Tage nach dem tragischen Tötungsdelikt noch immer unter Schock. Martin Wagner, Medien-, Event-Anwalt und Intimus von FCB-Präsidenten Burgener, war am Sonntagmorgen im Anschluss an eine Auseinandersetzung mit einem Nachbarn tödlich verletzt worden und verstarb noch am Tatort. Der Täter richtete sich im Anschluss selbst.

