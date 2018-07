Gefährliche Veloplage im Badischen Bahnhof

Stosszeit am Badischen Bahnhof. Die Pendler bahnen sich den Weg auf dem Perron zum Ausgang. Plötzlich fährt ein Velofahrer an ihnen vorbei. Die Bahngäste müssen ausweichen, auf dem begrenzten Perron-Platz ist dies gefährlich. Schnell kann jemand das Gleichgewicht verlieren und wenn dies in der Nähe der Schienen geschieht, ist es sogar lebensgefährlich. Auch für den Velofahrer. Der von einem vorbeifahrenden Zug erzeugte Sog, kann im schlimmsten Fall den Velofahrer erfassen.

Missachtung der Ordnung

Peter S. (Name der Redaktion bekannt), Mitarbeiter beim Badischen Bahnhof, machte die barfi.ch-Redaktion auf den gefährlichen Trend aufmerksam. «Die Problematik hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich zugespitzt», sagt er. Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte diesen Trend. «Das Problem ist uns bekannt, es tritt vor allem saisonal auf». In den Bahnhofsregeln ist jegliches Fahrrad-Fahren innerhalb des Bahnhofs strengstens untersagt. Trotzdem kümmert es die wenigstens. «Die Ordnung wird von kaum jemanden gelesen», so Peter S. Eine Missachtung, die fatal enden kann.

Es kann zum Hausverbot kommen

Vor allem während den Stosszeiten zwischen sechs und neun Uhr in der Früh und am späteren Nachmittag zwischen 15 und 18 Uhr fallen die Velofahrer innerhalb des Badischen Bahnhofs auf. Meist seien es Pendler, so Peter S. Hin auch Jugendliche, die mit auf dem Perron dem Velo unterwegs sind. «Wir haben einen Sicherheitsdienst, der die Situation kontrolliert und Fahrradfahrer mahnt», erklärt der Sprecher der Deutschen Bahn. In allerletzter Instanz würde ein Hausverbot ausgesprochen. Dies geschähe jedoch erst nach mehrmaliger Ermahnung und bis anhin wurde diese drastische Massnahme nicht umgesetzt. Der Sicherheitsdienst macht die velofahrenden Pendler auf die Gefahren aufmerksam. Dies genüge meist, damit sie das Velo in Zukunft innerhalb des Bahnhofs schieben.

Während das Problem am Badischen Bahnhof mit dem warmen Wetter zunimmt, kämpft der Bahnhof SBB nicht mit velofahrenden Gästen. «Uns sind keine solchen Fälle bekannt bzw. sie werden auch nicht statistisch erfasst», sagt SBB-Mediensprecher Oli Dischoe. Grundsätzlich gilt: Fahren mit Fahrzeugen aller Art ist im gesamten Bahnhof nicht gestattet. Verstösse gegen die Bahnhofsordnung können zu Wegweisung, Strafverfolgung und Schadenersatzforderungen führen. Ein hoher Preis für wenige Sekunden, die man einspart.