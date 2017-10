Gefahr auf zwei Rädern: Die Basler Velohölle hat jetzt eine Karte

Die Dufourstrasse zwischen Kunstmuseum zum Aeschenplatz ist genau so eine Ecke. Wer hier mit dem Velo durchfährt, muss nicht nur die Kreuzung vor dem Museum und den verworrenen Aeschenplatz heil überstehen, auch die Strasse selbst ist verbaut. Statt eines Velostreifens sind dort ausladende Car-Parkplätze am Boden markiert. Sind sie frei, gehts gerade noch. Sind sie besetzt, wird jedes Überholen bei Verkehr zum Wagnis. Für zerbrechliche Velofahrer und gestresste Autofahrer gleichermassen.

Oder beim Spalentor: Ewig warten an den Ampeln und an einer breiten, sehr gut befahrenen Strasse neben den Autos durchquetschen. «Eine einzige Peinlichkeit für eine Stadt, die angeblich den Langsamverkehr fördern will», schreibt ein User auf dem Portal bikeable.ch dazu. In Basel gehört der Mann noch zu den ersten, die dieses neue Verzeichnis der Schweizer Velohöllen befüllen. Aber es sollen bald mehr werden. Viel mehr. Denn der Kanton kennt viele solche Verkehrsfallen, wenn auch derzeit nur auf privaten oder behördlichen Listen. Oder im Nervensystem der Verkehrsteilnehmer, die sich durch diese Knoten zwängen müssen.

Der Kanton kommt in die Pflicht

Velostreifen vorhanden, aber die Gefahr am Basler Wettsteinplatz kommt von der Verkehrsführung her. Bild Archiv barfi.ch

Das Portal bikeable.ch wurde vor kurzer Zeit in Zürich gestartet. Dort ist die Stadtkarte schon schön rot markiert mit üblen Stellen, an denen sich Velofahrer ärgern und ängstigen. Auch in Luzern hat das Verzeichnis schon mehrere Einträge, in Basel hat es erst zu wachsen begonnen. Daran, dass die Basler mit ihren Routen zufrieden wären, liegt es nicht. Denn der Verband Pro Velo ruft regelmässig dazu auf, solche Unwägbarkeiten zu melden. Und gemeldet wird in Basel tüchtig: Geschätsführer Roland Chrétien gibt dem Kanton regelmässig Listen mit weiteren Verkehrsfallen ab.

Chrétien geht davon aus, dass die Einträge für Basler demnächst zunehmen werden. Auch, weil Pro Velo hierauf noch diverse Stellen zu markieren hat. Das Portal ist aber öffentlich zugänglich für alle Verkehrsteilnehmer, es braucht einzig eine Registrierung, dann kann es losgehen mit Strassen-Rezensionen. Dabei soll bikeable.ch aber keine so genannte «Wall of Shame» sein, sondern die Karte soll auch vorbildliche Lösungen für Velofahrer anzeigen. Aber klar: Wenn um öffentliche Rezensionen gebeten wird, wird zuerst kritisiert. Und das ist auch wichtig, denn wenn die Behörden nichts mitbekommen, handeln sie auch nicht.

Basel, wohin fährst du?

Rot heisst Velohölle, blau steht für den Himmel: Beispiel für Zürich. ©Screenshot bikeable.ch

Dass diese Rückmeldungen helfen, bestätigt Chrétien. Die Meldungen von Pro Velo an den Kanton würden durchaus berücksichtigt, sagt er: «Kleine Sachen werden sogar sehr schnell erledigt.» Das erhöht nicht nur die Sicherheit für Velofahrer, sondern auch für Autofahrer. Letzteren ist daher ebenso anzuraten, eine Rückmeldung öffentlich anzumerken. Denn es könnte ja sein, dass ein Velostreifen nicht mehr Velorüpel anzieht, sondern den Verkehr freundlicherweise kanalisiert. Womit die Drahtesel eben auch etwas abseits der Hauptfahrbahn geritten würden.

Wer keine Idee hat, wie er seine kritische Lieblingsstelle beschreiben soll, kann sich ja ein Beispiel an den Zürcher Einträgen nehmen. Neben vielen Fotos, unter anderem von Google Maps, stehen dann Sätze wie: «Wer sich hierher wagt, lebt gefährlich.» Oder: «Extrem schlecht beleuchtet und daher gefährlich und angsteinflössend.» Und: «Der beschilderte Veloweg endet. Geradeaus verbotene Fahrrichtung (nur Bus erlaubt). Links eine Sackgasse. Rechts eine Treppe. Wohin fährst du?». Da dürften die langsam eintreffenden Basler Einträge – vom Zweirad-Junkie bis zum Auto-Lover – wohl noch einiges mehr an Schärfe zu bieten haben. Man darf also gespannt sein auf die ersten Meldungen zum Wettsteinplatz. Oder Centralbahnplatz. Oder Voltaplatz oder Aeschenplatz oder… Ach, eigentlich überall, wo auf städtischem Asphalt mehr als zwei unterschiedliche Verkehrsmittel zum Kreuzen aneinander vorbei müssen.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.