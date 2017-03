Gegen Krach und Abfallberge am Rheinufer: #rhylax

Drei Fälle von sexuellen Übergriffen in Allschwil – Tatverdächtiger festgenommen

Zwischen dem 27. und 28. Februar 2017 wurden der Polizei Basel-Landschaft in Allschwil drei Fälle von sexuellen Übergriffen gemeldet. Noch am Abend des 28. Februar konnte die Polizei einen tatverdächtigen Mann nach einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung festnehmen