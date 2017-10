Gehen oder Joggen: Dafür braucht das Gehirn spezielle Nervenzellen

Gehen oder Rennen - beides braucht ein Wechselspiel von Armen und Beinen. Für die Fortbewegung mit hohen Geschwindigkeiten ist jedoch eine ganz spezielle Gruppe von Nervenzellen im Hirnstamm nötig, wie Forschende um Silvia Arber vom Biozentrum der Uni Basel und dem Friedrich Mischer Institut (FMI) durch Studien an Mäusen entdeckt haben. Davon berichten sie im Fachblatt "Nature."

Hirnforschende haben in jüngerer Zeit immer mehr Belege gefunden, dass der Hirnstamm grundlegende Funktionen bei der Bewegungskontrolle übernimmt. Um die Mechanismen dahinter zu entschlüsseln, müsse man aber die verschiedenen Zelltypen und ihre Zuständigkeiten sorgfältig entflechten, schrieb das FMI am Dienstag in einer Mitteilung.

Wie Arber und Kollegen nun berichten, besteht der Hirnstamm von Mäusen aus einem Gemisch von klar unterscheidbaren Nervenzellgruppen. Diese unterschieden sich zum Beispiel in den von ihnen freigesetzten Signalstoffen (Neurotransmittern), ihrer Lage im Hirnstamm, ihren Verbindungen zu Neuronen im Rückenmark und dem Input, den sie von anderen Hirnregionen erhalten.

Funktion im Gemisch verborgen

So stellte sich auch heraus, worin die Schwierigkeit beim Entschlüsseln der Hirnstammfunktionen lag: Die Zuständigkeiten der Nervenzellen liess sich nur feststellen, indem die Forschenden die verschiedenen Neuronentypen separat untersuchten. Denn teils lagen Zelltypen mit verschiedenen bis gegensätzlichen Funktionen direkt nebeneinander.

So erkannten die Forscher, dass eine Neuronengruppe speziell für die Fortbewegung mit hoher Geschwindigkeit unabdingbar ist. Dazwischen eingestreute andere Nervenzellen bremsen die Bewegung jedoch. "Wir wissen jetzt, dass die unterschiedlichen Bewegungsfunktionen im Hirnstamm bis anhin hinter der Vielfalt vermischter neuronaler Subpopulationen verborgen waren", kommentierte Arber gemäss der Mitteilung.

Die Erkenntnisse tragen weitere Puzzlestücke an Wissen bei, das dereinst auch bei der Behandlung von bestimmten Krankheiten wie Parkinson nutzen könnte - also Krankheiten, bei denen die Bewegung durch Defekte in höheren motorischen Zentren im Gehirn beeinträchtigt ist.