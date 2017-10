Geist aus der Flasche – Das Spielzeug Welten Museums entführt die Besucher in die luxuriöse Welt der Parfums

Der elegante Place Vendôme von Paris ist in fast jeder Parfumerie zu finden. Allerdings im Kleinstformat: Coco Chanel hat den Grundriss des achteckigen Platzes für das Flacon von Chanel N° 5 verwendet. Die kleinen Fläschchen dienen dazu, dem Parfum eine eigene, persönliche Note zu verleihen. Und natürlich, es - edel verpackt - besser zu verkaufen. Heute werden die Designobjekte als Kunstwerke gefeiert.

Rudimentäre Gefässe

Das Spielzeug Welten Museum Basel zeigt seit Samstag über fünfhundert Parfümgefässe aus 5'000 Jahren Menschheitsgeschichte. Die Stücke stammen aus der «Storp Collection München», der weltweit grössten Privatsammlung von Parfümflacons. Die Ausstellung nimmt die Besucherinnen und Besucher auf eine Zeitreise mit, die vom rudimentären Gefäss aus Holz bis zu den gläsernen Marketinginstrumenten der grossen Parfümhersteller führt.

Von antiken Flacons...

bis hin zu edlen Dior-Kreationen ©barfi.ch

«Die Vielfalt der Flacons finde ich sehr interessant», sagt Laura Sinanovitch, Geschäftsführerin des Spielzeug Welten Museum Basel. Die Ausstellung sei eine kleine Kulturgeschichte, erklärt Sinanovitch. «Ich wollte die Ursprünge zeigen und beleuchten, wie es früher war. Zum Beispiel, dass etwa wie katastrophal die Hygiene im Mittelalter war.» Laura Sinanovitch bekam von der Sammlung in München freie Auswahl und konnte so die gewünschten Objekte für die Ausstellung wählen.

©barfi.ch

Den Duft greifbar machen

«Vielleicht wollte unser Grossvater den flüchtigen Duft greifbar machen», sagt Andreas Storp. Denn der Ahne war es, der die Sammlung begründete, als er vor 106 Jahren das Duftunternehmen «Drome» in München gegründet hat. Glücklicherweise überstanden die filigranen Fläschchen den Zweiten Weltkrieg unbeschadet, so dass die Münchner Sammlung heute in der dritten Generation weitergeführt wird.

Flacons für Flugzeugliebhaber © barfi.ch

Und auch für Geigerinnen ©barfi.ch

Die Parfümeurin der Firma Drom, Barbara Zoebelein, erzählt aus ihrem Berufsalltag Sie würden enttäuscht sein, wenn sie mich besuchen. Ich arbeite in einem Büro, meine Nase ist nur der kleinste Teil der Arbeit. Ich stelle mir einen kompletten Duft vor, habe ein mentales Bild und dann setze ich mich hin und schreibe so etwas wie ein Kochrezept. Mir stehen dreitausend Ingredienzen zur Verfügung. Daraus wähle ich die, die mich zum Ziel führen sollten. Ich schreibe am Computer oder auf ein Blatt Papier das Rezept und lasse es zusammenmischen. Dies geschieht im Labor, nicht im Büro. Das würde zu sehr riechen. Die Mischung wird dann in Alkohol angesetzt. Dann kommt die Nase. Ich rieche und schaue, ob es so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Sie würden sich fragen: Was mache ich eigentlich? Ich gehe dann rum oder sitze und mache introspektiv einen Abgleich. Was rieche ich hier und wie soll der Geruch im Kopf sein? Dieser Prozess geht dann zwischen vierzig und sechzig Mal hin und her. Dann gibt es eine Zwischenevaluierung mit Kollegen und auch mit dem Marketing. Das Ganze kann sich über Monate hinziehen. Es hilft mir enorm, wenn ich die Flasche gleich zu Beginn sehe. Das vermittelt das Gefühl: Um welchen Duft geht es da? Der Duft muss ja zum Gesamtkonzept passen und ein Flacon ist sehr inspirierend.

Die Flacons zeigen die beinahe unendlichen Möglichkeiten der Handwerkskunst auf und auch bei den Materialien sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Die Wurzeln reichen in die Vorgeschichte zurück. Schon die alten Ägypter trugen Düfte in kleinen Aufbewahrungsbehältern mit sich herum. Damals bestanden die Flacons aus Holz, Stein, Metall, Bronze oder Ton. Im Römischen Reich entstand die Kunst des Glasblasens und so wurde dort der Grundstein für die heutigen Flacons gelegt. Schon im 1. Jh. v. Chr. gab es wahrscheinlich Parfumflacons aus Glas. Damals war das Glas jedoch noch nicht durchsichtig, sondern durch Metalloxide verunreinigt. Erst den Venezianern sollte es gelingen, völlig durchsichtiges Glas zu produzieren. Aber Düfte zu bewahren, blieb noch ein Problem: Denn sobald das Parfum Licht ausgesetzt ist, wird es zersetzt. Erst im 17. Jahrhundert gelang es der Deutsche Johann Kunckel, das Rubinglas zu entwickeln. Durch das lichtabweisende Glas war das Parfum geschützt. Und der Weg war frei für unendlich viele Kreationen und edlen Behälter der heutigen Parfums.

Spielzeug Welten Museum Basel: «Parfumflacons – Hüllen verführerischer Düfte. Die Sammlung Storp – von der Antike bis heute», vom 21. Oktober 2017 – 8. April 2018. Workshops und Wettbewerb geben kleinen und grossen Besuchern Gelegenheit, die Welt der Flakons und Parfums selber zu erleben.