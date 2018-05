Geisterfahrerin von Itingen identifiziert

Gestern Abend kam es in Itingen BL auf der kantonalen Autobahn A22 zu einer gefährlichen Situation, als eine Personenwagenlenkerin mit ihrem Fahrzeug ein Wendemanöver vollzog und in der Gegenfahrtrichtung in Richtung Sissach fuhr. Die Aktion endet für alle Verkehrsteilnehmer ohne Unfall.