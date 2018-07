Gelterkinden: Umwandlung von Parkplätzen in blaue Zone

"In Gelterkinden soll Einkaufen Spass machen" schreibt der Gemeinderat Gelterkinden am Montag in einer Mitteilung. Die Geimeinde will kein Durchgangsort mehr sein: Parkplätze sollen für Kundinnen und Kunden von Restaurants, Geschäften und Gewerbe verfügbar sein. Nun wandelt die Gemeinde im Rahmen der neuen Parkplatzbewirtschaftung Parkplätze in eine blaue Zone um. So soll verhindert werden, dass die Plätze im Zentrum langfristig durch "Dauerparkierer" belegt sind.

Betroffen sind alle gemeindeeigenen, aber auch die Besucherparkplätze vom Pflegeheim "zum eibach" und die Kundenparkplätze des Allmend-Marktes. Die Umwandlung wird ab dem 13. Juli wirksam.