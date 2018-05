Gelterkinden feiert seine neue Badi

Nach einem der wohl originellsten Abstimmungskämpfe der vergangenen Dekaden hat sich Gelterkinden vor zwei Jahren an der Urne für den Neubau seines Hallenbads entschlossen. Hinter den Kulissen laufen zurzeit die letzten Vorkehrungen, damit bis zum Startschuss für das grosse Dorffest am Freitagabend, 1. Juni, alles bereit ist. Natürlich kann ein Fest dieser Grössenordnung nur durchgeführt werden, wenn die Vereine und das Gewerbe am gleichen Strick ziehen. Mit viel Herzblut und Liebe zum Detail sind 25 originelle und völlig unterschiedliche Festlokale entstanden, die mit einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot aufwarten können.

Baschi und Dodo

Unbestrittenes Highlight am Freitagabend wird das Konzert von Lokalmatador Baschi im Marabu sein, während am Samstagabend Dodo („Hippiebus“) an gleicher Kulturstätte auftrumpfen wird (jeweils separate Ticket erforderlich). An allen drei Tagen herrscht in der zentralen „Nichtschwimmerhalle“ Hochbetrieb. Hier geben sich musikalische Acts verschiedenster Stilrichtungen und weitere Showacts die Klinke in die Hand.

Am Festsamstag herrscht bis um 18.00 Uhr in Gelterkindens Zentrum flankierend zum Beizenbetrieb buntes Markttreiben. Dank dem Kinderplausch ist auf dem Areal beim Kirchrain am Samstag und Sonntag dafür gesorgt, dass auch die jüngsten Festbesucher nicht zu kurz kommen werden.

Am Sonntag freut man sich besonders auf den Festumzug mit dem Motto „Wasser – unser Leben“, bei dem im wahrsten Sinne des Wortes kein Auge trocken bleiben dürfte.

Eintritt

Der Eintrittspreis für das Badi-Dorffescht beträgt 10 Franken und ist für alle drei Festtage gültig. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren feiern kostenlos.

Der Erlös aus dem Fest wird einem zurzeit noch nicht definierten Teilprojekt des Hallenbades zukommen. Ebenfalls erhalten die mitwirkenden Vereine und Organisationen einen Teil des Erlöses.