Gelungener Saisonauftakt der Basler Wildcats-Athletinnen und Athleten in England und Wallisellen

Die Bhagwan-Disco am Barfi war in der 80er und 90ern ein Treffpunkt für Nachtschwärmer. Sonst hat der umstrittene, aber weltweit wohl berühmteste Sex-Guru des 20. Jahrhunderts Bhagwan Shree Rajneesh eher wenig Spuren in der Region hinterlassen. Bis sich vor mehr als zwanzig Jahren seine früher enorm einflussreiche Assistentin und Geschäftsführerin ausgerechnet in der Region niederliess. Netflix macht Sheela Birnstiel nun zum zweiten Mal weltberühmt. Grund für barfi.ch diese Tage exklusiv zu sprechen.