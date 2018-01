Gemeinde Füllinsdorf: Durchforstung des Ufergehölzes an der Ergolz

Um ein abwechslungsreiches Ufergehölz zu schaffen und aus Gründen der Sicherheit für den Uferweg am linken Ufer der Ergolz, muss das Ufergehölz von der Gemeindegrenze Liestal bis Trüllibrüggli in Füllinsdorf durchforstet werden. Die Arbeiten des Tiefbauamtes starten am 29. Januar 2018.