Gemeinde Münchenstein erzielt Überschuss von 42 Millionen

Der sehr hohe Ertragsüberschuss ist auf verschiedene Sondereffekte zurückzuführen. Zum einen auf die Auflösung der Neubewertungsreserven von Fr. 35.5 Mio., die aufgrund des Beschlusses des Regierungsrates vom 28. November 2017 aufgelöst werden müssen. Zum anderen liegen die Steuereinnahmen um Fr. 4.3 Mio. über dem Budget. Aus Liegenschaftsverkäufen resultierte ein Gewinn von Fr. 2.0 Mio. Die rückwirkende Anpassung des Ausgleichsniveaus beim horizontalen Finanzausgleich durch den Regierungsrat hat der Gemeinde einmalige Mehrerträge von rund Fr. 3.0 Mio. beschert. Hingegen belastete die Umstellung des technischen Zinssatzes bei den pensionierten Lehrpersonen und Verwaltungsangestellten das Ergebnis mit Fr. 1.5 Mio.

Im Jahr 2017 wurden Nettoinvestitionen von Fr. 8.6 Mio. getätigt, wovon Fr. 8.2 Mio. auf Schulliegenschaften für Kindergärten und Primarschulbauten entfallen.

Die Einmaligkeit des Ergebnisses hat den Gemeinderat dazu bewogen, der Gemeindeversammlung am 21. Juni 2018, die Einlage von Fr. 32.6 Mio. in die Vorfinanzierungen zu beantragen. Mit diesen Einlagen werden die Finanzierung von Kindergarten- und Schulhausbauten, grösseren Strassensanierungen sowie der beabsichtigte Neubau der Gemeindeverwaltung sichergestellt. Mit der Zuweisung des verbleibenden Ertragsüberschusses von Fr. 10.1 Mio. in den Bilanzüberschuss steigt das Eigenkapital der Gemeinde Münchenstein auf Fr. 80.3 Mio.