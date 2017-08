Brand im Rheinhafen: In einem Lagergebäude der Rhenus Logistics fing ein Bagger Feuer und steckte rund 15'000 Tonnen Soja-Schrot in Brand. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Verletzt wurde niemand, vier Liegenschaften mussten aber evakuiert werden. Die Löscharbeiten halten voraussichtlich noch bis in die Nacht an.