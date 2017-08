Läufelfingerli und Bankgesetz im Baselbiet im November an der Urne

Die Baselbieter Stimmberechtigen entscheiden am 26. November über zwei kantonale Vorlagen: An die Urne kommen Teile des 8. Generellen Leistungsauftrags im öffentlichen Verkehr (GLA) sowie Änderungen des Kantonalbankgesetzes, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.